NE SPADA U OMILJENE: Sve prednosti i mane poze 69!

Prednost poze 69 je to što oba partnera imaju mogućnost da istovremeno uživaju. No, to je, verovali ili ne, i najveća mana ove poze. Naime, činjenica da se oba partnera prepuštaju užitku oralnog seksa može da dovede do toga da jedan od partnera, radi vlastitog užitka, zanemari potrebe onog drugog.

Vrlo važan element je i udobnost, stoga se nemojte suzdržavati da koristite više jastuka kako biste se lakše opustili. Budite opušteni jer ćete tako moći isprobati više poza, što vam jamči i jači užitak. S druge strane, ako vam je telo ukočeno, ne samo da nećete otkriti prednosti poze “69”, nego će ovo verovatno biti neugodno i bolno iskustvo za vas.

