PREDNOSTI I MANE CELIBATA: Da li i koliko muškarcima smeta ako dugo niste imali seks?

Celibat nije sramota priznati, posebno ako je sopstveni izbor. Evo šta su muškarci rekli i poručili povodom ove teme u najnovijem izdanju magazine “Mens Health”.

Više simpatija (Milan, 30)

"Mnogim muškarcima se možda ovo baš i dodatno dopadne. Pokazuje da imaš stav, stil i kriterijume i to je još više seksi."

"Osim ako nisi zaboravila veštine u krevetu, opusti se i uživaj u seksu posle dugo vremena. Oslobodi se i pokaži otvoreno šta te sve uzbuđuje. Biti slobodan u krevetu je mnogo manje neprijatno nego voditi neki usiljeni razgovor tokom večere."

Sve zavisi od tebe (Matija, 40)

"Kao i za mnoge druge stvari, više je nas same sramota nego što to drugi primećuju. Na primer, celulit nikad ne vidim na ženskim nogama, a sve kukaju oko toga. Tako je i za seks. Niko neće znati da nisi dugo, a to nije ni važno."

Ima i onih koji se ne slažu sa prethodnim stavovima...

“Seks mi je jako važan i sve duže od sedam dana mi je previše. Osim u vanrednim situacijama, poput bolesti, smrtnog slučaja, udaljenosti i slično.”

“Ako sam u vezi, onda mi je redovan seks potpuno normalan. Ako devojka ne želi da spava sa mnom neko određeno vreme, onda se nešto događa, a to ne bi predugo tolerisao.”

