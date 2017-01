UZBUDLJIV PRAZNIK: Uživajte u božićnom seksu uz OVE poze!

Tiha noć

Kuća vam je puna gostiju? Budite tihi. Možda je neko i s vama u sobi ili su zidovi tanki... On neka legne na leđa s ispruženim nogama, ona neka se smesti na "njega" i ispruži noge pokraj njegovih s spoljne strane. Zahtevaju se mali, ali strastveni pokreti. Izgleda lako, ali možda će vam biti potrebno neko vreme da uhvatite pravi ritam. Nežno trljanje bez sumnje vodi do orgazma.

Punjač čarapa

Izvrsna akcija nakon ludog božićnog provoda. Ona legne na leđa s nogama u vazduhu. On klekne ispred nje, zgrabi njene noge tako da mu budu pokraj glave. Zatim uđe u nju celo vreme držeći njene noge, što mu pomaže da održava ritam. Poza je izvrsna jer tako ne može promašiti G-tačku. Zahteva dobru formu jer nije lako držati noge u toj poziciji, ali je zabavna.

Foto: Profimedia

Dragi, hladno mi je

Odlična poza za povezivanje partnera. Ona leži na boku, on iza nje. Noge su im savijene u kolenima, on je čvrsto grli s leđa dok prodire u nju. Mogli bismo ovu pozu nazvati i "s boka dok ležite", ali ipak je praznično vreme. Intenzivno do maksimuma unesite se u akciju dok ste čvrsto zagrljeni ne biste li se "ugrejali". Tražićete još.

Saonice

Izvrsno za postizanje orgazma jer on nju stimulira i izvana i iznutra. On leži na leđima, ona je na njemu s time da leži ispružena na njegovim nogama. On prodire u nju i istovremeno je stimulira prstima. Malo je teže izvesti ovu erotsku poslasticu ako niste razgibani, ali garantovano vas lansira u orbitu pa vredi probati.

Spuštanje niz dimnjak

Pogađa G-tačku. On kleči, ona seda na njega s nogama sa strane. Čvrsto se stisnu jedno uz drugo i obuhvate jedno drugoga rukama. Kreću se zajedno i usklađuju ritam. U ovoj pozi žene imaju sve šanse za postizanje orgazma. Jedini nedostatak - ako akcija potraje, grčevi mogu postati problem.

Zvončići, zvončići

On leži na leđima s lagano nogama raširenim. Ona seda na njega okrenuta prema njegovim nogama. Kreće akcija tokom koje se ona igra njegovim "zvončićima". Lagano za izvesti, pruža fantastičan užitak. Ona ima potpunu kontrolu, on moli za još. Ima ga na dlanu, bukvalno!

Foto: Profimedia

(Cosmopolitan.hr) Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Profimedia