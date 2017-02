(VIDEO) BISEKSUALKE SU ODLUČILE: Evo da li je bolji seks sa ženama ili muškarcima

Ovo su poređenja ljudi koji su imala seksualna iskustva sa oba pola, koje je objavio jedan strani portal:



"Žene su bolje u ljubljenju, one se drastično drugačije ljube od muškaraca. Iako mi seksualno više odgovaraju muškarci, žene se manje monotono ljube, menjaju ritam i odlično prepoznaju partnerove znake" - Ester (31).



"Muškarci više izražavaju šta žele, tačno govore "voleo bih da uradiš to i to, ja ću ti sada ovo... To znatno olakšava stvari i opušta drugu stranu, ali i doprinosi boljem seksu. Žene pak prepuštaju muškarcu vođstvo i neće previše govoriti, osim da se nastavi s nečim što im odgovara" - Entoni (27).

"Žene imaju jači libido, suprotno predrasudama. U vezi sa ženama one su htele više seksa nego muškarci" - Sofija (39).

"Muškarci takođe mogu da budu nežni, a ponekad su u seksu muškarci bili nežniji sa mnom nego žene, posebno dodirujući delove koje oni nemaju - poput grudi i vagine" - Mia (26).

"Kod oralnog seksa, nema neke razlike u polu, mislim da se te veštine razlikuju od čoveka do čoveka. Ali, žene bolje diraju vaginu, valjda zato što je dobro poznaju" - Dženifer (34).

Popularna jutjuberka i blogerka Ariel Skarsel na svoj kanal je okačila video u kome ljudi raspravljaju o tome kako biseksualke doživljavaju seks sa ženama, kako sa muškarcima i ko je prema njihovom mišljenju bolji u određenim stvarima.

Naime, biseksualke kao glavnu razliku vide to što u odnosima sa ženama mogu da budu dominantne, dok u heteroseksualnim odnosima obično muškarci preuzimaju tu ulogu.

