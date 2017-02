slagana pita od mesa,

SASTOJCI



- 500 g gotovih kora za pitu

- 450 g mlevenog mesa

- 1 glavica crnog luka

- so, biozačin, biber, aleva paprika



Za preliv



- 4 jajeta

- 2,5 dl mleka

- 2 dl ulja

- 1 kašičica praška za pecivo



PRIPREMA



1. Na zagrejanom ulju propržiti sitno iseckan crni luk. Dodati meso i kratko ga dinstati, dok ne promeni boju. Začiniti biozačinom, biberom i sa malo aleve paprike.



2. Posebno umutiti jaja, ulje i mleko, so i prašak za pecivo.



3. Kore prepoloviti i slagati u pleh po dve, svaku poprskati sa malo ulja, na treću staviti meso (tri kašike) i tako do kraja dok se ne utroše i kore i meso.



4. Pitu iseći na kocke i preliti pripremljenim prelivom. Malo podići kocke kako bi preliv ušao između njih.



5. Peći na 200 stepeni oko pola sata dok pita ne porumeni. Servirati uz sezonsku salatu ili jogurt





Savet: Pazite da jelo ne presolite i ne prepečete!

