JURIŠ NA MUNDIJAL Slavoljub Muslin: Navijači, podržite nas!

Kao da je reč o pripremama za Svetsko prvenstvo, reprezentativci Srbije i selektor Slavoljub Muslin počeli su u Staroj Pazovi da spremaju igru i taktiku za 11. jun, kada će se protiv Velsa odigrati meč na stadionu „Rajko Mitić“. Odavno se „orlovi“ nisu okupljali za pripreme s većim očekivanjima od narednog izazova. Sudbina plasmana na Mundijal u Rusiju sada je samo u njihovim rukama i biće još čvršće uhvaćena u zagrljaj ako rivalu sa Ostrvu bude uzeta mera.

Dobro raspoloženje nisu mogla da poremete ni dva otkaza.

- Ostali smo bez Nemanje Radoje i Ljubomira Fejse, obojica su morala da otkažu zbog povrede. Iako obojica pokrivaju istu poziciju u veznom redu, nije mi u planu da dovodim zamene. S nama će raditi Saša Lukić iz mlade reprezentacije, kojoj 17. juna počinje Evropsko prvenstvo u Poljskoj, tako da nam on može biti na raspolaganju za utakmicu s Velsom. Nadam se uspehu i velikoj podršci s tribina. Igramo kod kuće, ovi momci su svojim ponašanjem i igrom vratili veru u reprezentaciju i zato su zaslužili pun stadion i bodrenje do pobede - rekao je Slavoljub Muslin.

Naknadno je među „orlove“ uvršten i igrač Kopenhagena Uroš Matić. Kapiten reprezentacije Branislav Ivanović veruje da je njegova ekipa spremna da odigra najbolju utakmicu u dosadašnjem delu kvalifikacija.

- Vels nam dolazi u veoma bitnom trenutku. Pobedom bismo odradili dobar deo posla. Svaka utakmica nosi dodatni pritisak, posebno su teške ove koje dolaze kada su igrači umorni od sezone, ali se nadam da ćemo se izdignuti i odigrati najbolji meč u kvalifikacijama - rekao je Ivanović.

NEMA REVANŠA Velšani bez prvog tabadžije

TADIĆ: TEJLOR SE IZVUKAO, ŠTETA ŠTO NEĆE DOĆI



Najbolji igrač Srbije u kvalifikacijama Dušan Tadić očekuje tri boda od naredne utakmice i žali što Nil Tejlor, koji mu je polomio nos u Kardifu, ne dolazi u Beograd. Za izostanak Gereta Bejla Tadić kaže da njegovom timu olakšava posao, ali nije od presudne važnosti za rezultat.

- To što Bejl ne dolazi u Beograd olakšavajuća je okolnost za nas, ali nije presudno za ishod meča jer se ekipa tako dodatno motiviše. Nisu ni Portugalci imali Ronalda u finalu EP, pa znamo šta su uradili. Oni imaju mnogo kvalitetnih igrača - Remzi, Alan, Robson-Kanu, moraju s njima da krenu na pobedu, inače su im šanse sve manje da se plasiraju na SP - kaže Tadić i nastavlja o svojoj motivaciji:

- Nije bitno da li ću postići gol, važno je samo da mi pobedimo Vels, a što se tiče nedolaska Tejlora... E, žao mi je. Iskreno, motivisalo me je to što sam mislio da će doći. Da se razumemo, ne bih ja njega udarao, imam žuti karton, moram da pazim. Ipak, pokazao bih mu malo...