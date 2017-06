(FOTO) NEVERNI FUDBALERI! Ovi muževi su prevarili svoje supruge, a one su uradile nešto neočekivano

Sobzirom na njihovu popularnost svaki 'izlet' ispraćen je od strane paparaca, te i da hoće, ne mogu da sakriju svoje ljubavnice.

Poslednji u nizu skandala koji je brujao srpskim medijima bilo je navodno neverstvo Duška Tošića, za kojeg su turski mediji tvrdili da je prevario Jelenu Karleušu sa anonimnom brinetom.

Na kraju se ispostavilo da od preljube nema ništa, a popularna pevačica je vrlo brzo sve demantovala.

Jelena Karleuša i Duško Tošić, foto: Damir Dervišagić

Par koji takođe izaziva pažnju srpske javnosti jesu glimica Mirka Vasiljević i fudbaler Vujadins Savić. Oni se još uvek nisu venčali, a imaju troje dece - sinove Andreja i Mihajla i ćerku Andrijanu. I bez obzira veliku porodicu, Vujadin je odlučio da malo 'šrvlja'.

Vujadin je viđen kako u noćnom provodu izlazeći iz kafane u naručju nosi lepu brinetu u vreme kada je njegova nevenčana supruga Mirka Vasiljević bila trudna.

"On jeste bio na fotografijama, to je činjenica, ali morao je da vežba. To je tema o kojoj nisam želela da govorim za medije jer su mediji sedma sila, a sa silom se ne treba puno šaliti i imati neki sukob. Oni su malo napali nas, bili smo im interesantni, svašta su pisali. On jeste bio na fotografijama, ali šta sad, Bože moj ...vežbalo se", rekla je Mirka i objasnila je da je nije pogodila fotografija na kojoj Vujadin sa nepoznatom devojkom u provodu.

Mirka Vasiljević i Vujadin Savić, foto: Damir Dervišagić

Prošle godine pojavile su se priče da fudbaler Adem Ljajić vara svoju devojku manekenku Sofiju Milošević. Kada je to čula, Sofija je iz Beograda pobegla u Crnu Goru u nameri da ga ostavi. Razmirice su ubrzo rešene, te se Sofija vratila fudbaleri i sada uživaju u romansi.

Adem Ljajić i Sofija Milošević, foto: Instagram

Uprkos tome što je fudbaler Aleksandar Kolarov dobio sina sa ljubavnicom Kristinom Miljačević, njegova supruga Vesna Kolarov prešla je preko svega i nije ga ostavila.

Kristina Miljačević i Aleksandar Kolarov, foto: Kurir

