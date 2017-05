KOKEZA: Neka me i dalje napadaju, samo da pobedimo Vels

"Spreman sam, ako treba svakog dana, da budem u negativnom kontekstu u svim medijima samo da Srbija pobedi Vels, pa makar samo sa 1:0. Kao predsednik FSS moram da vodim podjednako računa o svim klubovima. Šta se dešava u klubovima i kako funkcioneri rade posao, to nije pitanje za FSS i za mene. Mogu da govorim o radu FSS, akcijama i rezultatima svih selekcija. Rezultati su merilo uspeha", rekao je Kokeza za Blic.

Generalni direktor Zvezde je optuživao Kokezu da je pomogao Partizanu da osvoji titulu, da navija i da je neformalni gazda crno-belih, da je "neprijatelj broj jedan" i da će crveno-beli krenuti u njegovu smenu.

Kokeza je kazao da su za vreme njegovog mandata FSS uspeo da obezbedi terene sa veštačkom travom u više gradova, što je nazvao "konkretnim rezultatima", a istakao je i da je mnogo klubova dobilo reflektore od te organizacije.

"Obišli smo sve delove Srbije i pomagali smo svima. U očima ljudi sam video radost jer u poslednjih 15-20 godina nisu dobili ništa od Saveza. Fudbal se ne igra samo u Beogradu i u Super ligi", kazao je Kokeza.

On je zahvalio sportskom direktoru FSS-a Goranu Bunjevčeviću i selektorima A i mlade reprezentacije Slavoljubu Muslinu i Nenadu Lalatoviću.

"Ta tri čoveka su u prethodnom periodu bila pod velikim pritiskom različitih menadžera, struktura u našem sportu, koji su pokušali da nastave da rade po starom i da promovišu igrače koji ne zaslužuju da igraju u nacionalnom drusu. Nekada su to uspevali, ali ne više. Eliminisali smo sve mešetare i to je jedan od razloga što smo došli na poziciju da A selekcija ima veliku šansu da se plasira na Svetsko prvenstvo, kao i što mlada reprezentacija igra na evropskom u Poljskoj. Takodje, dosta radimo i na razvoju ženskog fudbala", rekao je predsednik FSS-a.

Kada je reč o optužbama na račun sudija, kao i pritiscima na njih, Kokeza je rekao da nije bivši arbitar, niti dovoljno kompetentan da analizira njihove greške.

"Svedoci smo da su klubovi vršili pritisak na sudije. Oni su se periodično smenjivali, u zavisnosti od rezultata i pozicije na tabeli. U prvom delu prvenstva imali ste velike pritiske iz Partizana i to je bilo svakodnevno u medijima i na različite načine se vršio pritisak. U nastavku prvenstva je to preuzela Zvezda. To je nedopustivo, jer su i oni ljudi od krvi i mesa i mogu da pogreše", rekao je Kokeza.

Po njegovim rečima, normalno je da bude grešaka u 37 kola i 196 utakmica.

Kokeza je kazao da "večiti" derbi privlači najviše pažnje i da su zato sudijske greške tada najveće, a da su se zaduženi za to trudili da duele Zvezde i Partizana sude najbolji srpski arbitri.

"Grešile su sudije i na strani Partizana i na strani Crvene zvezde, što su potvrdile i analize komisija. Mišljenja sam da su u derbijima ove sezone sudije jednom oštetile Partizan, a dva puta Crvenu zvezdu, ali ja nisam neko ko bi trebalo da se bavi ocenjivanjem sudija. To je samo moje mišljenje. Greške se dešavaju i na utakmicama Lige šampiona i Lige Evropa kada sudija svira penal za koji se kasnije ispostavilo da nije postojao. Imamo čast da je Milorad Mažić deo ekipe koja će suditi finale Lige šampiona u Kardifu", kazao je Kokeza.

Predsednik Saveza je istakao da ga trenutno najviše zanima A reprezentacija, koja će 11. juna igrati protiv Velsa u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo u Rusiji.

Kokeza je ocenio da je to "možda najvažnija utakmica" u kvalifikacijama. On je čestitao reprezentativcima Srbije na do sada postignutim rezultatima i izrazio uverenje da će nastaviti u istom ritmu.

"Posle pet kola prvi su na tabeli i siguran sam da će tu i ostati do kraja. Nas zanima samo pobeda. Sigurni smo da neće biti lako iako Vels igra bez najboljeg igrača Gareta Bejla. Verujem u selektora i reprezentativce predvodjene Ivanovićem, Matićem, Kolarovim... To su momci koji ponašanjem i zalaganjem daju pravi primer kako treba fudbaler da se ponaša", naveo je Kokeza.

Na pitanje da li strahuje od potencijalnih nereda na duelu sa Velsom na stadionu "Rajko Mitić", kokeza je rekao da "strah uvek postoji", ali da je to "neprihvatljivo".

"Uvek postoji pojedinac koji može nešto da uradi i da nanese štetu našoj državi i našem fudbalu. Iskoristio bih priliku da apelujem da na civilizovan način bodre ekipu. Država i državni organi će obezbediti sve što je potrebno da meč protekne u lepoj atmosferi, bez incidenata", rekao je Kokeza.

Govoreći o Etičkoj komisiji FSS-a i kada se očekuju njeni prvi rezultati, Kokeza je kazao da ne bi da govori o tome pre nego što se predmeti reše.

"Formirana je pre dve nedelje i počela je sa radom. Postoje već tri-četiri predmeta, ali ne bih govorio o njima pre nego što se reše. Komisija ima zaduženja da otkloni sve nepravilnosti i da se omogući da se domaće takmičenje odigra u regularnim uslovima. Etička komisija postoji i pri FIFA", kazao je Kokeza.

Kokeza je rekao da su tačni navodi pojedinih medija da je napadnuta njegova porodica, ali nije želeo da govori o tome jer se radi o temi koja mu "lično teško pada".