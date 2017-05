(VIDEO) VUČIĆ O SRPSKOM FUDBALU: Zvezda je oštećena za penal u finalu Kupa!

Vučić je odgovarao na pitanja gledalaca u emisiji na TV Pink, a Igora iz Kovačice je interesovalo mišljenje Vučića o, kako je rekao, nameštenoj tituli.

– To što je Partizan osvojio duplu krunu pokazuje koliko se Srbija promenila i postaje normalnija zemlja. Ja sam zvezdaš, naravno, i to ne krijem. Mnogo sam pomogao i jednima i drugima i krivo mi je kada ćute o tome i kada se prave kako su oni mnogo zaslužni i imaju tobož državu protiv sebe. Partizan je vodio kampanju kako je sve namešteno, a od trenutka kada su oni osvojili titulu, više ništa nije namešteno. Zvezda je ćutala, a onda je sve namešteno od trenutka kada je izgubila to. Da li je Zvezda oštećena za penal? Oštećena je za penal, ali je takođe tačno i da je Zvezda dala gol iz kornera, što bi se reklo. Doduše, to je bila nešto manje važna utakmica. To su greške koje se dešavaju. Šta tu ja da radim kao predsednik ili premijer? Ne mogu ništa. Da navijam za Zvezdu, pa navijam za Zvezdu. Najveće licemerje je da glumim da ne navijam ni za koga, rekao je Vučić.