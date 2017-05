REAL SPREMA TAKTIKU ZA FINALE SA JUVENTUSOM: Zidan ima jednu dilemu oko sastava tima

Trener fudbalera Real Madrida Zinedin Zidan rekao je da ima samo jednu dilemu oko sastava tima za utakmicu s Juventusom u finalu Lige šampiona.



Real će u subotu od 20.45 u Kardifu igrati u finalu Lige šampiona protiv Juventusa i pokušaće da postane prva ekipa koja je odbranila titulu evropskog prvaka otkako je formirano takmičenje Lige šampiona 1992. godine.



Zidan nije odlučio da li će u tim uvrstiti Gareta Bejla u napadu, ili će Iska Alarkona ostaviti u veznom redu.



"To će biti teška odluka. To su dva veoma dobra igrača, veoma važna našoj ekipi. Bejl je igrao manje, ali se oporavio od povrede, a već svi znamo kakav igrač je Isko", rekao je Zidan.



Bejl je bio starter u ekipi sve dok pre tri meseca nije povredio desni skočni zglob igrajući za reprezentaciju Velsa. Isko ga je uspešno zamenio i nametnuo se kao jedan od najvažnijih igrača.



"Kakvu god odluku da donese Zidan, to je finale. Potpuno razumem. Mislim da je Isko bio fantastičan. Igra veoma dobro u poslednjih nekoliko nedelja. Pomogao je ekipi", rekao je 27-godišnji Bejl.



Bejl nije mnogo igrao u drugom delu sezone, a zbog povrede je propustio revanš utakmicu četvrtfinala Lige šampiona protiv Bajerna iz Minhena i oba polufinalna meča sa Atletikom iz Madrida.



On je rekao da se oporavio, ali da nije "100 odsto".



Zidan je rekao da je Bejl spreman da igra, ali nije želeo da kaže da li će Velšanin biti u prvom timu i dodao da postoji mogućnost da obojica igraju u finalu.



"Oni mogu da igraju zajedno. To se dogodilo u 16 utakmica ove sezone i možda će se dogoditi u finalu", rekao je Zidan.



Čak se i trener Juventusa Masimilijano Alegri uključio u debatu, rekavši da se karakteristike ekipe Reala značajno menjaju od zavisnosti od sastava.



"Oni sa Bejlom dobijaju dubinu, a ako igra Isko, on je veći tehničar", rekao je trener italijanskog šampiona.



Ako Zidan odluči da Isko i Bejl igraju u finalu, iz prvog tima ispašće Karim Benzema. Ako bude igrao Bejl, Real će igrati sa trojicom napadača, tu će biti Benzema i Kristijano Ronaldo. Ako bude igrao Isko, on će igrati između veznog reda i napada. Bejl je postigao gol za Real u finalu Lige šampiona 2014. godine, a bio je starter i u prošlogodišnjem finalu. Isko je u oba finala ušao sa klupe u drugom poluvremenu.



Real će pokušati da osvoji rekordnu, 12. titulu evropskog prvaka, a Juventus će igrati za treću, a prvu od 1996. godine.

Autor: Kurir.rs/Beta