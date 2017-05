NAVIJAČI TOBDŽIJA U NEVERICI: Venger potpisao dvogodišnji ugovor sa Arsenalom

Trener Arsenala Arsen Venger potpisao je danas novi, dvogodišnji ugovor sa tim londonskim fudbalskim klubom.



Kako je preneo Bi-Bi-Si (BBC), u ugovoru ne postoji klauzula o raskidu saradnje, pa će 67-godišnji Venger, ako ostane do kraja ugovora, provesti 23 godine u Arsenalu.



Kako se navodi, ni Venger ni uprava kluba nisu naveli da je ovo poslednji ugovor.



Arsenal je sezonu u Premijer ligi završio na petom mestu na tabeli i prvi put posle 20 godina neće igrati u Ligi šampiona. "Tobdžije" su prvi put van četiri najbolje ekipe otkako je Venger 1996. godine došao u klub.



Arsenal je sezonu završio sa 18 bodova zaostatka za šampionom Čelsijem, ali je ekipa pobedila "plavce" u subotu u finalu FA kupa sa 2:1. Venger je sa Arsenalom osvojio tri šampionske titule i četiri FA kupa. On je u sezoni 2003-2004 postao prvi trener još od 1888-1889 koji je sezonu završio bez poraza u elitnom takmičenju.



Međutim, posle osvajanja FA kupa 2005. godine, klub je čekao devet godina, odnosno 3.283 dana do narednog trofeja. Trofej je osvojen 2014. godine, kada je Arsenal pobedio Hal u finalu FA kupa.



Arsenal nije osvojio titulu u Premijer ligi 13 godina, a za to vreme u 11 sezona ekipa je imala najmanje 10 bodova zaostatka za šampionom.