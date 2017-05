SERHIO RAMOS PRED FINALE LŠ: Da sam hteo Zlatnu loptu, igrao bih tenis

Kapiten fudbalera Real Madrida Serhio Ramos izjavio je da ga ne zanimaju Zlatna lopta i individualni trofeji jer bi u suprotnom igrao tenis.

Španac, ipak, smatra da ima šanse da posle 11 godina bude prvi defanzivac koji je proglašen najboljim igračem planete, kada je tadašnji štoper Reala Fabio Kanavaro dobio priznanje nakon što je sa kapitenskom trakom predvodio reprezentaciju Italije do titule prvaka sveta.

"Zlatna lopta? Osvojio ju je jednom Kanavaro, to ne sme da se zaboravi... Ipak, najvažnije mi je da proslavim novi pehar Lige šampiona sa Realom. Trofeji se osvajaju timski, to mi je na prvom mestu, da je drugačije igrao bih tenis i tražio individualne nagrade", rekao je Ramos za španski As.

Ramos u subotu ima priliku da osvoji treći "ušati trofej" sa kraljevskim klubom, a drugi uzastopni, jer se u finalu Lige šampiona sastaje sa Juventusom.