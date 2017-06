ORLIĆI OPREZNI PRED EP: Ne potcenjujte Makedoniju

Mladi reprezentativci Srbije Ognjen Ožegović i Marko Grujić ocenili su da ekipu na Evropskom prvenstvu u fudbalu u Poljskoj očekuje težak posao, ali veruju da poseduju kvalitet i da mogu da se nose sa najboljim selekcijama na kontinentu.

"Grupa 'smrti', tako bih je nazvao. Ne znam koga pre da spomenem, čak svi zaboravljaju Makedonce, koji maju odličnu ekipu... Mislim da će to biti najbitnija utakmica za nas, jer smo mi poznati kao nacija koja protiv velikih ekipa igra odlično kada se zainati. Treba sa istom energijom i snagom da uđemo u meč protiv Makedonije, kao što ćemo ući protiv Portugala i Španije. Preteška grupa, ali ako svi budemo kao jedan i damo maksimum, ne bi trebalo da bude problema za nas", rekao je Ožegović novinarima na stadionu Zemuna.

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije okupila se danas u Beogradu na početku priprema za Evropsko prvenstvo u Poljskoj. Selekcija Nenada Lalatovića ;igraće u Grupi B, a rivali će joj biti Portugal (17. juna), Makedonija (20. juna) i Španija (23. juna).

"Protivnici poput Španije i Portugala izazivaju respekt, a nadam se da i oni nas respektuju kao i mi njih. Mi smo ekipa koja ima dva velika uspeha sa dva prvenstva. Makedonce ne smemo da otpišemo, jer su prošli dalje iz jako teške grupe. Očekujem jedno dobro prvenstvo za nas igrače, očekujem da pokažemo naciji da smo talentovana generacija", rekao je Grujić.

S druge strane, Ožegović je izrazio nadu da će se ekipa dobro pripremiti do početka Evropskog prvenstva.

"Nadam se da ćemo dobro pripremiti ovde, imamo odlične uslove do odlaska u Poljsku. Sledi period težih treninga, jer smo svi nekako došli sa odmora, ali dobro, sve je to za ljude, sve to treba da se prodje kako bismo mogli da izdržimo kontinuitet utakmica na Evropskom prvenstvu, jer je raspored jako zgusnut", dodao je on.

Na pitanje novinara da li se od njega i Uroša Đurđevića, koji su bili vrlo efikasni tokom sezone u Super ligi Srbije, može očekivati da postižu golove na kontinentalnom šampionatu, Ožegović je rekao da će sigurno biti tako.

"Možete očekivati to od Đurđevića i mene. On ima odličnu sezonu iza sebe, ali tu su i Mijat Gaćinović i Andrija Živković, kao i još dosta kvalitetnih igrača. Nadam se da ćemo stvarati dosta problema svim odbranama i da ćemo našim akcijama i golovima doprineti da do što većeg uspeha", rekao je Ožegović.

"Mislim da za nas neće biti problema ako se svi uklopimo u jedno. Imamo (Sašu) Lukića, Grujića, ofanzivne bekove, koji doprinose kvalitetnijom napadu. Možemo daleko da doguramo", rekao je on.

Evropsko prvenstvo održaće se od 16. do 30. juna, a Srbija će utakmice grupne faze igrati u gradu Bigodšć.