NEMAC JEDVA ČEKA DA POČNE FINALE LŠ Feliks Brih: Daću sve od sebe da dobro sudim meč

Nemački fudbalski sudija Feliks Brih rekao je da je velika čast suditi finale Lige šampiona i dodao da se veoma raduje utakmici u Kardifu.



"Čast je biti izabran za glavnog arbitra najveće utakmice u evropskom klupskom fudbalu. Veoma se radujem tome", rekao je Brih za sajt Uefa.



Fudbaleri Juventusa i Real Madrida sastaće se sutra u finalu Lige šampiona.



"Kada izadjemo na teren i kada se začuje himna Lige šampiona, ja ću biti u potpunosti fokusiran samo na meč. Moj tim i ja ćemo dati sve od sebe da dobro počnemo meč, jer nam to, baš kao i igračima, daje dodatno samopouzdanje", rekao je Brih.



Brihu će to biti drugo veliko finale koje sudi u evropskim takmičenjima, posle duela Sevilje i Benfike u finalu Lige Evropa 2014.



"Nije dovoljno da samo budete u dobroj formi i dobro pripremljeni za sudjenje na takvom nivou, jedan od najvažnijih aspekata subotnjeg finala biće rad s ljudima. Radite zajedno sa 22 igrača na terenu, od kojih svi imaju različite karaktere i morate biti u stanju da se povežete sa tim različitim karakterima", rekao je Nemac.



Briha će na na stadionu u Kardifu pratiti pomoćnici Mark Borš, Štefan Lup, Bastijan Dankert i Marko Fric. Srpski sudija Milorad Mažić biće četvrti arbitar na tom meču.



"Timski rad je od ključnog značaja za sudije, a činjenica da radimo zajedno dugi niz godina je ogromna korist. To znači da znamo kako svako od nas reaguje. Ne samo da ćemo pomoći jedni drugima u donošenju dobrih odluka, nego ćemo jedni drugima uliti dodatno samopouzdanje", rekao je Brih.



Brih je suđenjem počeo da se bavi 2004. godine.



"Bio sam igrač, ali sam doživeo ozbiljnu povredu, tako da sam počeo da se bavim sudjenjem. Nikada nisam imao uzore, ali sam uvek pratio kako vrhunske sudije vode mečeve... Sudjenje je imalo veliki uticaj na moj život. Pomoglo mi je da napredujem kao osoba, jer učite veštine upravljanja, kao i to kako da vodite računa o sebi i ostanete u dobroj formi", rekao je Brih, inače doktor prava.



Finale Lige šampiona igra se sutra od 20.45.



