(VIDEO) NEZABORAVNA IZJAVA NOVOG TRENERA PARTIZANA: Svi imamo pravo na grešku! Bio sam vatreni navijač Zvezde, a onda sam postao Partizanovac

Fudbalski klub Partizan dobio je novog/starog trenera Miroslava Đukića, koji je potpisao ugovor na dve godine, a zvanična promocija zakazana je za ponedeljak.

A dok se čeka zvanična izjava novog šefa struke crno-belog tima, podsetimo se njegove nezaboravne izjave o tome kako je postao 'zakleti' Partizanovac.

"Da vam kažem, svi mi kao deca grešimo i imamo prava na grešku. Šalim se, ali da kao dete sam navijao za Zvezdu i bio vatreni navijač. Kasnije sam radio u Partizanu i u ovom momentu sam Partizanovac. Nisam ekstreman i smatram da su to gluposti. Fudbal treba da bude most spajanja ljudi, a ne razdor. Sebe smatram Partizanovcem koji poštuje Zvezdu. To boravljenje u klubu i življenje sa ljudima i igračima su me napravili Partizanovcem", rekao je svojevremeno Đukić.

Kurir.rs / Kurir sport

Foto: Profimedia