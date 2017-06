SERGEJ OBOŽAVA KURIR: Evo koji deo mu je posebno zanimljiv

Momci,saigraci,prijatelji,braco, mozda nisam sa vama fizikcki ali sigurno da sam mislima sa vama, navijam iz sveg srca za vas znam da mozete da stignete do cilja koji smo zacrtali na pocetku kvalifikacija. Verujem u vas!! Samo napred!! ????????????

A post shared by Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21) on Jun 2, 2017 at 10:00am PDT