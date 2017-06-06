Igrač Barselone se ne kaje (VIDEO) SRAMNI ISPAD TURSKOG FUDBALERA: Arda Turan davio novinara u avionu
Fudbal
06.06.2017. 19:58h
Fudbaler Barselone Arda Turan izbačen je iz reprezentacije Turske, jer je posle prijateljske utakmice sa Makedonijom fizički napao jednog novinara.
Turan je novinara Bilala Mešea optužio da piše lažne vesti o njemu, uhvatio ga je za vrat i pitao ko ga plaća za to.
Meše je pre nekoliko meseci optužio Turana da je tražio novac od FS Turske kako bi igrao za reprezentaciju na EP 2016.
"Reci mi, Meše, da li si bio s nama kada se pričalo o bonusima? Kome sam tražio novac? Pričaj. Hajde. Ko te naterao da napišeš to? Kakva je ovo zemlja koja ti dozvoljava da uđeš u ovaj avion. Mislio si da sam kao drugi. Od koga sam tražio novac? Ku... sine! Pre ću napustiti fudbal nego dozvoliti nekome da kaže bilo šta o mojoj časti ili porodici. Tvoj šef je (predsednik FS Turske Jildirim) Domiroren. Ti si iz novina koje kontroliše FS Turske. Nije li on tvoj šef?", navodno je vikao Turan u Skoplju.
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Arda Turan je jedan od najvećih zvezda u nacionalnom timu, ali je posle ovog izbačen iz reprezentacije. Turan je potom saopštio da je završio reprezentativnu karijeru.
"Da li sam uradio ispravnu stvar juče? Ne znam! Možda nije bilo ispravno, ali je bar bilo pošteno, časno, ispravno ponašanje. Nisam dobio odgovor", oglasio se Turan na društvenim mrežama.
(Savunma amaçlı değil; bilgilendirme amaçlıdır..)#tbt Yarın kalktığınızda muhtemelen haberleri göreceksiniz...Eleştiriler, kınamalar, köşe yazıları, hep beraber birbirlerine destek planları ve devamı...DEMİŞTİM!!! Islıklandıktan sonraki röportajımda olanları unutmayacağım diye (Euro 2016)...Dün ilk defa milli takım uçağında gördüm o şahsiyetlerden birini aylar sonra. Onlar kim mi? Biz ülkemizin formasını terletirken ve sonrasında; yalanla, iftirayla, insanların onuruna laf söyleyerek, ailevi değerlerine dil uzatıp sonra buna gazetecilik diyen kişiler. Merak etmeyin 3-5 kişiler...Tabi alışmışlar bunları yapıp pişkince gezmeye...Neden? Çünkü düzen böyle gazeteciler ya gazetecilik aylar geçince unutuluyor ya...Çocukları, gençleri, kaoslar ve krizle besleyenler; hayalleri başka yerlere taşıyanlar...Yok öyle insanın, karekterine, ailesine değerlerine laf atmak...Unutmayanı da var bunun! Benim futbolculuğumu eleştiren gazetecilere teşekkür etmişliğim vardır haklısınız diye...Çünkü bu meslek olabilir...Ama aileme, değerlerime saldırmak olmaz; gücüm yettiğince de buna izin vermiyeceğim...Dün yaptığım doğru muydu? Bilmem! Evine misafir olup, adam satıp, iftira atıp arkadan iş çeviren olacağıma, yüzüne, bağırarak, saldırarak cevap beklerim...Belki doğru değil ama dürüstçe, onurlu, şerefli bir davranış...Ha cevap aldım mı? YOK! Kıvırmaca...(klasik) Aylarca sayfa doldurdu ama karşımda iki kelime yok. Gerçi yarın konuşurlar, arkamdan! Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuk hayatta iyi veya kötü ne yaptıysa bedelini ödedi; öder de..Allah'tan başka kimseden bir şey istemedi, beklemedi.. Hesabı da kimseye vermez...Arda Turan yola çıkarken İYİ FUTBOLCU, STAR, vs. olmak için ÇIKMADI... Şerefli, onurlu bir adam olmak için, ailesine sevdiklerine sahip olmak için ÇIKTI...Her kim şerefime, aileme, onuruma laf etmeye kalkarsa; Allah'ın bana verdikleriyle, gücüm yettiğince karşılığını alır...İyi geceler...
A post shared by Arda Turan (@ardaturan) on
Jun 5, 2017 at 7:36pm PDT
Turan je imao lošu sezonu u Barseloni, a najverovatnije će uskoro da napusti ekipu sa Nou Kampa. On je u karijeri imao dosta incidenata.
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Autor: Kurir.rs/ Kurir sport, Foto: AP
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