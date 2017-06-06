(VIDEO) SRAMNI ISPAD TURSKOG FUDBALERA: Arda Turan davio novinara u avionu

Fudbaler Barselone Arda Turan izbačen je iz reprezentacije Turske, jer je posle prijateljske utakmice sa Makedonijom fizički napao jednog novinara.



Turan je novinara Bilala Mešea optužio da piše lažne vesti o njemu, uhvatio ga je za vrat i pitao ko ga plaća za to.



Meše je pre nekoliko meseci optužio Turana da je tražio novac od FS Turske kako bi igrao za reprezentaciju na EP 2016.





Arda Turan, Milli Takımı bıraktığını açıkladı. pic.twitter.com/4YMnjtuVxg — NTV Spor (@ntvspor) June 6, 2017





"Reci mi, Meše, da li si bio s nama kada se pričalo o bonusima? Kome sam tražio novac? Pričaj. Hajde. Ko te naterao da napišeš to? Kakva je ovo zemlja koja ti dozvoljava da uđeš u ovaj avion. Mislio si da sam kao drugi. Od koga sam tražio novac? Ku... sine! Pre ću napustiti fudbal nego dozvoliti nekome da kaže bilo šta o mojoj časti ili porodici. Tvoj šef je (predsednik FS Turske Jildirim) Domiroren. Ti si iz novina koje kontroliše FS Turske. Nije li on tvoj šef?", navodno je vikao Turan u Skoplju.









Arda Turan je jedan od najvećih zvezda u nacionalnom timu, ali je posle ovog izbačen iz reprezentacije. Turan je potom saopštio da je završio reprezentativnu karijeru.



"Da li sam uradio ispravnu stvar juče? Ne znam! Možda nije bilo ispravno, ali je bar bilo pošteno, časno, ispravno ponašanje. Nisam dobio odgovor", oglasio se Turan na društvenim mrežama.









Turan je imao lošu sezonu u Barseloni, a najverovatnije će uskoro da napusti ekipu sa Nou Kampa. On je u karijeri imao dosta incidenata.



