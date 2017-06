MIHAJLOVIĆ PRIZNAO: Za jednog navijača Crvene zvezde teško je to da kaže, ali Partizan je zaslužio duplu krunu

Trener Torina Siniša Mihajlović rekao je da je za mlade fudbalere dobro što se održava Turnir prijateljstva, na kome učestvuju ekipe sa prostora bivše Jugoslavije, da bi taj primer trebalo da se prenese na seniorske ekipe, ali je ocenio da se za to još nisu stvorili uslovi.



Četvrti Turnir prijateljstva počeo je danas u etno selu "Stanišići" kod Bijeljine, u Republici Srpskoj u BiH, i trajaće do 11. juna. Protekle tri godine turnir su posetili brojni proslavljeni fudbaleri sa prostora bivše Jugoslavije, a ove godine tu su Siniša Mihajlović, trener Fulama Slaviša Jokanović, bivši fudbaler Crvene zvezde Husref Musemić i mnogi drugi.



"Prvi put sam ovde, ali vidim da su ovde skoro svi najbolji klubovi iz bivše Jugoslavije. To je dobro za sve, pogotovo za ovu decu. Imao sam sreću da sam igrao prvenstvo stare Jugoslavije. To je bila kvalitetna liga koja je podrazumevala i putovanja u Mostar, Zagreb, Sarajevo, Split i mnoge druge gradove. Zato je za ovu decu važno da na ovom turniru vide gde se nalaze, da znaju da li su ispred ili iza ostalih i šta treba da rade. Ali i da se istovremeno druže. Bilo bi lepo da se ovaj primer prenese i na seniore. Ali ne znam kada bi to realno moglo da se dogodi", rekao je Mihajlović, navodi se na sajtu turnira.



Upitan da li za to postoje uslovi, Mihajlović je odgovorio da ih još nema.



"Ali, što da ne, za jedno desetak, 15 godina, kada se rat bude zaboravio i kada se promene generacije. Neće to nikada biti kao što je nekada bilo, ali možda i ne treba da bude. Do tada, ovaj turnir je veoma pozitivna stvar. Pa ko zna, možda i krene neka liga koja bi pomogla svim klubovima u regionu", rekao je bivši fudbaler Borova, Vojvodine, Crvene zvezde, Rome, Sampdorije, Lacija i Intera.



On je dodao da očekuje da će ovogodišnji Turnir prijateljstva osvojiti Crvena zvezda.



Mihajlović je sezonu u italijanskom prvenstvu završio na devetom mestu na tabeli, a tim rezultatom je zadovoljan.



"Naš rezultat je realan odnos snaga i onoga što smo prikazali. Mogli smo da budemo neko mesto više, ali to nam sigurno ne bi pomoglo da udjemo u Evropu. Kada smo počeli ovaj projekat, cilj je bio da to uspemo u dve godine. Jedna sezone je iza nas, sada ćemo da vidimo šta će da bude u prelaznom roku, da li ćemo uspeti da se pojačamo kako treba. Ako se neke stvari poklope, mislim da možemo do Evrope", naveo je on.



Mihajlović je dodao da su ga navijači lepo primili u Torinu, a da je ekipa vratila pobednički duh.



"Poslednji meč smo igrali pred 25,30 hiljada ljudi na stadionu. Igrači su izašli da ih pozdrave. Ali, ja sam navikao da pred publiku izlazim samo kada nešto osvojim. Tako da sam u prvi mah ostao u svlačionici. Onda su me navijači zvali, pa smo napravili krug oko terena. Bio je to lep trenutak, bez obzira što nismo napravili neki veliki rezultat, deveto mesto je bilo realnost. Ali, uvek smo igrali na pobedu", rekao je on.



Bivši trener Bolonje, Katanije, Fiorentine, Sampdorije i Milana rekao je da je italijansko prvenstvo specifično i da su velike razlike izmedju prvih pet, šest ekipa i onih na začelju.



"Od polovine prvenstva se već znalo ko će da ide u Evropu, ko će da se nadje u konkurenciji za ispadanje. To praktično znači da klubovi u sredini nisu imali neki cilj. Tu se nameće pitanje, da li je za samu ligu dobro da ima 20 klubova, pored tolike razlike u kvalitetu. U takvim okolnostima, gubi se na zanimljivosti i velike su oscilacije. Neki put dobiješ 5:0, a neki put isto toliko izgubiš. To nije dobro za fudbal", rekao je on.



Mihajlović je naveo da slabo prati srpski fudbal, ali je ocenio da je Partizan zasluženo osvojio "duplu krunu".



"Vodim se logikom da onaj ko osvoji prvenstvo, taj je najbolji, bez obzira šta se dešava. Zvezdaš sam i žao mi je kada vidim klub u lošem položaju. Za jednog navijača Crvene zvezde teško je to da kaže, ali Partizan je zaslužio, po kvalitetu je bio ispred. To su veliki klubovi i svaki ulazi u sezonu da osvoji nešto, a samo jedan može to da uradi. Ako neko uzme 'duplu krunu' znači da je to zasluženo i treba da se čestita Partizanu", rekao je on.



"Istovremeno u Crvenoj zvezdi mora da se napravi analiza, da se vidi šta to nije funkcionisalo, šta treba da se uradi, a onda da se vuku potezi. Niko ne treba da bude sujetan i da misli da sve zna. Treba se spustiti na zemlju i videti kako dalje. Sve je to put do uspeha", dodao je bivši reprezentativac.



Upitan o stranim fudbalerima u srpskom fudbalu i Crvenoj zvezdi, Mihajlović je rekao da klub treba da kupi stranca samo ako pravi razliku na terenu.



"Trend koji sam video u Italiji, primetio sam i u Crvenoj zvezdi, a to je da su igrali stranci koji nisu pravili razliku. Ako imaš stranca koji pravi razliku, treba da ga uzmeš, a ako on to ne radi, a pri tome neko dete Crvene zvezde ne dobija šansu, to je onda velika greška. Uvek sam za mlade igrače, ali ne zato što su mladi, već ako imaju kvalitet. Svi su u nekom trenutku mladi, ali pitanje je procene koliko on može da napreduje. Ako ta procena postoji, uvek sam za to da se prvo stavi taj mladi igrač", naveo je on.



Govoreći o reprezentaciji Srbije, koja u nedelju u Beogradu igra protiv Velsa u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2018. godine, Mihajlović je rekao da veruje da će se "orlovi" plasirati na Mundijal u Rusiji.



"Ako pobedi ekipu Velsa, Srbija je već na pragu plasmana u Rusiju. Vels je dobra ekipa, ali se sećam da smo mu, ne tako davno, dali šest golova. Vels ne može da pobedi u tom meču, može samo Srbija da izgubi. Ali, ne želim da dižem pritisak. Verujem da će Srbija da se plasira na Svetsko prvenstvo. Navijač sam Srbije, želim da je vidim na Mundijalu. S obzirom na grupu i dosadašnji učinak, verujem da će se to i dogoditi. To bi bilo veoma značajno za fudbal, sport i zemlju u celini", rekao je Mihajlović.



On je dodao da je reprezentacija uradila veliki posao i da će imati veće šanse za pobedu ako stadion "Rajko Mitić" bude pun.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT UŽIVO: Šta je zajedničko Vladanu Milojeviću i Bošku Đurovskom?