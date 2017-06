SRBIN JAČI OD SVIH NEDAĆA: Bez bubrega do zvezda

Vukadina Vukadinovića u Srbiji niko nije prepoznao, a on bez jednog važnog organa stigao do Sparte iz Praga

Životna priča Vukadina Vukadinovića, srpskog fudbalera u Češkoj, zanimljiva je po mnogo čemu, a najpre zbog činjenice da igra vrhunski fudbal sa jednim bubregom.



Pre nego što je krajem maja zaslužio ugovor sa čuvenom Spartom iz Praga, morao je 2009. godine kao omladinac Hajduka s Liona da potraži sreću u češkoj drugoj ligi, jer u Srbiji nisu prepoznali njegov talenat.

- Ja sam cepao za omladince. Nismo čak igrali ni onu najjaču sa Zvezdom i Partizanom, nego prvu beogradsku... Dobro sam odigrao, dao 16 golova, prebacili su me u prvi tim, a onda, posle pet ili šest utakmica, stigne poziv da odem na probu u Taborsko, češkog drugoligaša. Tako je sve krenulo. Iz Srbije nisam ni imao neke ponude - priča 26-godišnji Vukadinović za portal Mocart sport.



Gotovo dve i po godine nije igrao fudbal nakon što je na jednoj prvoligaškoj utakmici u dresu Jabloneca dobio jak udarac.

- Zbog tog udarca sam izgubio bubreg. Dve i po godine nisam šutnuo loptu. Jedva sam živu glavu izvukao. Tri operacije sam imao, zakomplikovalo se. Sada je sve kako treba. Sa jednim bubregom se normalno živi, samo moram da vodim računa. Napravili su mi u Jablonecu posebne termomajice sa zaštitom ispod rebara. Šta ćeš, ja sam takav, žgoljav.

Plata nikad ne kasni

ČEŠKA JE RAJ ZA NAS



Vukadinović očekuje da dobije češki pasoš, nakon čega bi mogao da konkuriše za mesto u njihovom nacionalnom timu. Prezadovoljan je uslovima za rad i napredovanje.

- Ljudi u Srbiji ne znaju, ali ovde i kod nas, to je nebo i zemlja. Ima novca, ulaže se. Nema favorizovanja velikih klubova. Evo, ovde sam devetu sezonu, doživeo sam da mi plata zakasni možda ako pada za vikend, i to je to. Plate su na nivou Bundeslige.

