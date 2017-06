BRITANCI TVRDE: Čelsi nudi 55 miliona evra i Matića za Bonućija

Premijerligaš Čelsi navodno je spreman da Juventusu ponudi 55 miliona evra i srpskog fudbalera Nemanju Matića u zamenu za Leonarda Bonućija, preneli su danas britanski mediji.



Prema pisanju Sana, takva ponuda bi zadovoljila italijanski klub, s obzirom na to da je trener Juventusa Masimilijano Alegri obožavalac Matića, koga klub već duže vreme prati.



Matić, 28-godišnji reprezentativac Srbije, trebalo bi da ojača Juventusov vezni red, koji će u narednoj sezoni ponovo pokušati da dođe do trofeja u Ligi šampiona.



Odlazak Bonućija je, navodi se, postao izvesan kada je Juventus za vikend izgubio od Real Madrida u finalu Lige šampiona, pa 30-godišnji štoper navodno želi da ode.



Pored Čelsija koji sa klupe vodi Bonućijev bivši trener iz Juventusa Antonio Konte, štopera italijanskog nacioanlnog tima želi i Mančester siti, a on je navodno Pepu Gvardioli jedan od omiljenijih odbrambenih fudbalera na

Autor: Agencija Beta , Foto: Reuters