(VIDEO) PRVI ČOVEK DINAMA KRVNIČKI NAPADNUT S LEĐA: Udario Mamića i bacio ga u more!

Prvi čovek Dinama Zdravko Mamić napadnut je u sredu u Bolu na Braču.

Incident se dogodio dok je Mamić u društvu porodice i prijatelja šetao pored mora. Nepoznati mladić se zaleteo u udario čelnika Dinama šakom u glavu, a Mamić je pao u more.









Nije poznato zbog čega je mladić napao Mamića. Mladić je posle napada pokušao da pobegne, ali su ga zaustavili Mamićevi prijatelji i zadržali ga do dolaska policije.









"Sve je bilo normalno, a onda mi je u jednom trenutku neki čovek prišao sa leđa i udario me šakom u glavu. Nisam tražio pomoć lekara, iako se nisam osećao dobro. Ni sada se ne osećam dobro, ali verujem da će sve da bude u redu. Boli me glavu, a u jednom trenutku sam izgubio i svest. Na sreću, ljudi su me spasli i izvukli iz mora", rekao je Mamić za Sportske novosti.







Mamić je na Braču slavio 60. rođendan brata Stojka. Snimak napada na Mamića možete pogledati i OVDE



Policija je potvrdila da je došlo do incidenta.



"Policijska uprava dobila je dojavu o remećenju javnog reda i mira u Bolu. Nešto više o celom događaju, kao i identitetu osoba umešanih u ovaj incident, znaćemo kada se završi istraga", saopšteno je iz policije.



Domagoj Ivelić (22) koji je napao Mamića posle saslušanja je pušten da se brani sa slobode, a zabranjeno je da se približi i uspostavi kontakt sa čelnikom Dinama.



