(VIDEO) ZVEZDA U PETAK POČINJE PRIPREME: Milojević zahteva rad i disciplinu

Fudbaleri Crvene zvezde okupiće se sutra u 11.00 na početku priprema, a trener Vladan Milojević je rekao da će najviše raditi na odnosu igrača prema treningu i radu.



"Volim da radim sa igračima i važno mi je da i oni vole da rade. Postoji mnogo segmenata na kojima treba raditi. Mislim da je ovde, za razliku od zemalja u inostranstvu, stav mladih igrača prema odnosu, treningu i radu pogrešan i na tome najpre moram da poradim", rekao je Milojević za klupski sajt.



Milojević je kazao da spoljna dešavanja suviše često utiču na rad fudbalera, a samo se radom može doći do rezultata.



"Imamo talentovane mlade igrače, koji znaju šta je Crvena zvezda i treba sesti i razgovarati sa njima. Imaju puno prostora za razvitak i spreman sam da im to pružim. Jedva čekam da se upoznam sa igračima, mada ih dosta i poznajem. Neke sam upoznao i kada su bili jako mali. Uživam u treningu, u radu, volim da treniram, imam energiju", kazao je novi trener crveno-belih.



On je istakao da će insistirati na disciplini i organizaciji, kao i na međuljudskim odnosima.



"To su najvažniji faktori. Odnos između mene i mog stručnog štaba mora da bude profesionalan i moramo da znamo šta hoćemo. Svi smo profesionalci, želimo da osvajamo trofeje. Zvezda je veliki sistem, najveći klub na ovim prostorima, i po istoriji i po generacijama koje su nam ostavile veliki zalog. Moram da dam sve od sebe da nastavim tradiciju tih ljudi. Mnogo fudbalera i trenera je dolazilo u Crvenu zvezdu, ali treba ostaviti neki trag", kazao je on.



Milojević je rekao da voli izazove i da se takmiči sa najboljima, i da mu je drago što je u klubu čije zahteve nameće istorija.



Imena članova stručnog štaba biće poznata u petak.

Autor: Agencija Beta , Foto: crvenazvezdafk.com