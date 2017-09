ZVEZDAN TERZIĆ: Dejan Anđus je u pravu kada kaže da je Aleksandar Vučić neformalni gazda Zvezde

Zvezdan Terzić, generalni direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda, potvrdio je navode Dejana Anđusa izrečene u emisiji "Da se ne lažemo".

Dejan Anđus, voditelj TV Kcn i Zoran Pavić, urednik sportske rubrike dnevnog lista Danas, gostujući u Talk show emisiji sa Ratkom Femićem naveli su da titule u Srbiji osvajaju moćni političari, a ne timovi na terenu.

Anđus je tom prilikom rekao da je Aleksandar Vučić neformalni vlasnik Crvene zvezde, što je Terzić potvrdio u intervjuu za NIN.

"Došao sam na poziv Aleksandra Vučića. On me je pozvao jednog dana i rekao: "Mislim da si ti jedini koji je sposoban da vodi Crvenu zvezdu. Voleo bih da prihvatiš to". Eto, tako je bilo", rekao je Terzić.

Na pitanje, da li kao i pre tri godine, ima Vučićevu podršku, Terzić odgovara.

"Prvi put kad osetim da nemam podršku predsednika Vučića otići ću iz kluba."

Terzić je u intervuu potvrdio i navode Dejana Anđusa da po naređenju s vrha napada predsednika Fudbalskog saveza Srbije Slavišu Kokezu.

"Svestan sam da sam kao čelnik kluba podložan kritici, ali se ne slažem da nemam podršku, dok god imam glas severne i zapadne tribine. I kad prošetam Kalenić pijacom bez obezbeđenja, vidim da me narod podržava. A to što Goran Vesić ili Slaviša Kokeza zivkaju nekog urednika i sa pozicija političke moći traže da se napadne Terzić i stvaraju sliku o meni kao negativcu je neka druga priča."

