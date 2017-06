LEGENDARNI NAPADAČ HVALI ORLOVE: Evo šta Darko Kovačević kaže o Muslinovoj Srbiji

Nekadašnji reprezentativac Darko Kovačević rekao je danas da je nacionalni tim na čelu sa selektorom Slavoljubom Muslinom "nešto najlepše što se događa srpskom fudbalu".

"Muslinova Srbija je nešto najlepše što se događa srpskom fudbalu. Posle svega što se dešavalo u prethodnom periodu, nekoliko sušnih kvalifikacija, Srbija je na dobrom putu da ostvari veliki uspeh i plasira se na Svetsko prvenstvo", rekao je Kovačević pred utakmicu sa Velsom.

Srbija je posle pet kola prva na tabeli Grupe D sa 11 bodova, koliko ima i Irska, slede Vels i Austrija sa po sedam, Gruzija sa dva i Moldavija sa bodom.

Naredni protivnik Srbiji biće Vels, u nedelju od 20.45 na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.

"Utakmica sa Velsom može mnogo toga da odluči i zato očekujem pune tribine na našem najvećem stadionu. Uveren sam da će narod da prepozna sve ono što su momci učinili u poslednje vreme, a sa tom podrškom sa tribinama Vels nema mnogo čemu da se nada", kazao je Darko Kovačević, nekadašnji napadač Crvene zvezde, Juventusa i brojnih drugih klubova.

Vels će biti bez svog najboljeg fudbalera Gereta Bejla, a Kovačević je naveo da ekipa na čelu sa kapitenom Branislavom Ivanovićem svesna da sve mora da se zaradi na terenu.

"Ono što je dobro jeste taj osećaj u vazduhu, atmosfera poverenja, hemija između igrača i navijača. Narod je prepoznao i želju i volju, napor koji svaki pojedinac u ovoj reprezentaciji ulaže da bi se došlo do pozitivnog rezultata. I samo tako, svi kao jedan, možemo do uspeha. A, odlazak u Rusiju je od neprocenjivog značaja za srpski fudbal", rekao je nekadašnji reprezentativni napadač.

Kovačević je istakao da se nada i uspehu mlade reprezentacije na čelu sa selektorom Nenadom Lalatovićem, koja će učestvovati na Evropskom prvenstvu u Poljskoj.

"Talenata smo imali i imaćemo. Jednostavno, Srbija je plodno tle za talente. Omladinci su bili prvaci Evrope, do 20 godina prvaci sveta, a to su rezultati koje ne postižu ni one fudbalski najrazvijenije zemlje. Pitanje je koliko sve to poštujemo, ali da smo uvek dobro radili sa mlađim uzrastima, istina je od koje ne treba bežati. Zato verujem da će nas i ovi Lalatovićevi momci obradovati", rekao je Darko Kovačević.

Kovačević je za reprezentaciju igrao 59 puta, uz 10 datih golova, a bio je učesnik Svetskog prvenstva u Francuskoj, kao i evropskog u Belgiji i Holandiji.

