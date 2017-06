STUB ODBRANE FIORENTINE Tomović: Sa novim trenerom da se vratimo u Evropu

U upravo završenoj sezoni Serije A, fudbaleri Fiorentine, za koju nastupa srpski defanzivac Nenad Tomović, zauzeli su na kraju osmo mesto. Već je učinjena i prva strukturna promena, pošto je ekipu preuzeo Stefano Pioli, bivši trener Lacija i Intera.



- Krećemo u novi početak. Ambicije Fiorentine su uvek najveće, tako da ćemo u novoj sezoni pokušati da se vratimo tamo gde nam je i mesto, a to je na jednu od pozicija koje vode u Evropu - zaključio je Tomović.



I upravo je Evropa bila prekretnica za 'violu' u tek završenoj sezoni. Sve je počelo izvanredno, kako u Italiji, tako i u Ligi Evrope, sve dok se nije dogodio neobjašniv pad posle ispadanja u šesnaestini finala kontinentalnog takmičenja.



- Do te utakmice sa Borusijom Menhengladbah u Evropi, sve je išlo po planu. Međutim, posle pobede u prvoj utakmici i vođstva od 2-0 u drugoj, za 40 minuta sve se preokrenulo. Izgubili smo taj meč pred svojim navijačima i od tada je sve krenulo nizbrdo. To je na psihičkom planu bio jedan veliki šok za sve nas - smatra Tomović.



Srpski defanzivac ponovo je bio jedan od najstandardnijih igrača Fiorentine ove sezone.



- Za ovih pet godina koliko sam u Fiorentini, moj prosek utakmica po sezoni je uvek iznad 30, tako da minutažom, naravno, mogu da budem zadovoljan. Posebno ću pamtiti pobedu protiv Rome u Firenci, ali smatram da uvek može bolje i uvek ima prostora za napredak - kaže Tomović.



Prethodnog leta, nekoliko italijanskih velikana je pokazalo interesovanje za Tomovića, ali je desni bek Fiorentine izabrao da ostane u Firenci.



- Bilo je par ponuda, ali sam odlučio da produžim ugovor sa Fiorentinom, tako da sam ostvario i ono što sam najviše želeo. Imam još tri godine ugovora i svi moji trenutni planovi isključivo su u vezi sa Fiorentinom - rekao je Tomović.



29-godišnji Tomović je prethodnih pet sezona nosio dres Fiorentine, a pre toga još četiri godine je igrao u Italiji za Đenovu i Leće. U Srbiji je bio član Crvene zvezde i Rada. Za reprezentaciju Srbije odigrao je 22 utakmice.

kurir.rs / kurir sport

foto: AP