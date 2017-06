PIŽON: Potrebni su nam stranci kao što je Leonardo, ali Zvezda nema takvog

Legendarni fudbaler Crvene zvezde Vladimir Petrović Pižon rekao je danas da je Turnir prijateljstva za mlade igrače fenomenalna ideja i istakao da je sa tih turnira već "izašlo" nekoliko veoma dobrih igrača.

"Svake godine dolazim ovde i gledam utakmice, a mogu da kažem da je sa tih turnira već izašlo nekoliko veoma dobrih igrača, tako da je ovo fenomenalna ideja. Mnogo je lepo na jednom mestu videti igrače iz bivših republika, jer se tako i moja generacija takmičila i družila. Takođje, dobro je i što treneri mladjih selekcija imaju priliku da se sretnu i razmene mišljenja", rekao je Petrović, objavljeno je na sajtu takmičenja.

U finalu Turnira prijateljstva 2017. igraju Crvena zvezda i Osijek.

Na pitanje koliko je bitno za klub to što mlađe kategorije ostvaruju dobre rezultate, Petrović je rekao da je to za svaki klub veliko bogatstvo.

"Plasman u finale ovako kvalitetnog turnira pokazuje da Zvezda ima talentovane igrače u svom pogonu. Potrebno je da oni nastave da se pravilno razvijaju, kako bi klub u budućnosti dobio kvalitetne igrače za prvi tim", rekao je on.

Trener Torina i bivši fudbaler Crvene zvezde Siniša Mihajlović rekao je nedavno da stranci koji ne prave razliku zauzimaju mesto mladim igračima.

"To je tačno i dobro je da to neko kaže javno. Ipak, nije lako pronaći kvalitetnog stranca. Morate da imate baš dosta osećaja da prepoznate da je on pravi igrač za vaš tim. Ali, kada dovedete dobrog igrača, kao što je Partizan doveo Leonarda, onda je to prava stvar. A, Crvena zvezda nije našla tako dobrog igrača prošle godine", rekao je Petrović.

Na pitanje kako je video prošlu sezonu u kojoj je Crvena zvezda na kraju ostala bez trofeja, Petrović je odgovorio: "U svakom zlu ima nečeg dobrog, ja bih to tako gledao".

"Treba videti gde smo grešili i izvući pouke, da se to ne bi ponovilo i sledeće godine", dodao je on.

Crveno-beli su nedavno angažovali Mitra Mrkelu za novog sportskog direktora, kao i Vladana Milojevića za novog trenera.

"Ako je Zvezda htela da podmladi i stučni štab mislim da je dobro uradila. Samo je trebalo da se neko izvini Bošku Đurovskom, da kaže eto 'prevagnulo je ovo, želimo mladje' i onda bih sve razumeo. Ovako mi malo nije prijao način na koji su to uradili", rekao je Petrović.

Na pitanje koliko Zvezda može u kvalifikacijama za Ligu Evropa i koliko je realno da se "domogne" Evrope na jesen, Petrović je rekao da će to biti mnogo teško.

"Nema mnogo vremena do početka kvalifikacija. Došli su novi trener, novi direktor... Pitanje je koga dovesti, koga pustiti..", rekao je Petrović.

Zvezda je pod vođstvom Petrovića pre tačno 21 godinu pobedila Kajzerslautern sa fantastičnih 4:0, a potom se nosila sa Barselonom.

Petrović zna šta je potrebno uraditi da se to ponovi, ali smatra da je to nemoguće.

"Za početak, potrebno je da isti igrači ostanu u Crvenoj zvezdi makar tri godine zajedno. Da se napravi jedna družina koja tri godine razmišlja isto, jede isto, trenira isto. Onda bi moglo nešto da se uradi. Ali, mislim da je to nemoguće. Iz prostog razloga što je sada takva politika da se igrači prodaju čim malo bolje odigraju", rekao je on.

(Kurir.rs/Kurir sport)