(KURIR TV) POMEŠANA OSEĆANJA KOD ORLOVA: Prijović srećan zbog debija, Ivanović o atmosferi kakvu nije doživeo

Aleksandar Prijović debitovao je za reprezentaciju Srbije na meču sa Velsom. Fudbaler rođen u Sent Galenu odlučio je da igra za "orlove" iako ga je želelo još nekoliko nacionalnih saveza.

I nije se pokajao.

U igru je ušao u 67. minutu, a sedam minuta kasnije asistirao Mitroviću za gol.

"Bolja bi bila pobeda", počeo je Prijović priču posle meča.

"Igrao sam 20 minuta, asistencija se računa kao gol, nije bilo loše", dodao je napadač solunskog PAOK-a.

Osvrnuo se i na suđenje De Souze.



"Trebalo je da dobijemo penal. Ne možemo da menjamo, pokazali smo karakter. Prvi smo na tabeli, ništa se ne menja. Dobijemo sve utakmice i idemo na Svetsko prvenstvo".

Kaže da je jedva čekao da debituje."

Očekivao sam pobedu, tako da nisam totalno zadovoljan".

I na kraju, prokomentarisao je atmosferu na stadionu:



"Predivna. Bilo bi top da na svakoj utakmici bude ovakva podrška, da nam navijači budu 12. igrač".

Kapiten Srbije Branislav Ivanović ocenio je da je utakmica bila teška i da su igrači na početku malo podlegli pritisku punog stadiona u Beogradu.

"Ova generacija definitnivno nije igrala pred ovakvim vetrom u leđa, i to nas je možda malo najpre gurnulo a zatim spotaklo, a ono što je uticalo na tok utakmice je penal, koji je dosta promenio. U drugom poluvremenu smo definitivno kontrolisali utakmicu i postigli gol", rekao je Ivanović novinarima posle utakmice.



"U ovoj kvalifikacionoj grupi postoje četiri ekipe, a nijedna se nije otpisala sama. Biće uzbudljivo do kraja. Ostaje žal što nismo pobedili, biće još prilika", dodao je kapiten.

Komentarišući debi Aleksandra Prijovića, Ivanović je rekao da misl da je Srbija dobila jako ozbiljnog igrača.

"Mislim da je ušao fenomenalno u utakmicu, da je on nešto što može da čini prevagu u budućnosti. Sa njim dobijamo na težni i snazi. On i Aleksandar Mitrović su danas pokazali da mogu da budu sjajan tandem", naveo je on.

(Kurir.rs/Kurir sport)