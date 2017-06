(KURIR TV) ĐUKIĆ O LEONARDU I ĐURĐEVIĆU: Velike su šanse da ostanu u Partizanu. Svesni su da je pred nama LŠ!

Trener fudbalera Partizana Miroslav Đukić rekao je da je plasman u Evropu prvi cilj i da ekipa želi da pokaže da nije samo za "domaću, već i za evropsku upotrebu".



"Ambicije su jasne, Evropa je veoma bitna stavka. Imamo veliku želju da Partizan bude u njoj i da pokažemo da nismo ekipa samo za domaću upotrebu, već i za evropsku. Nalazimo se u klubu koji mora da bude bolji i jači", rekao je Đukić novinarima uoči prvog treninga.



Partizan je prošle sezone osvojio srpsko prvenstvo i kup, uz 37 vezanih utakmica bez poraza, a prvi naredni izazov imaće u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.



"Ostvaren je veliki rezultat, ali je to iza nas. Okrećemo se novim ciljevima i uspesima, tražimo još bolj. Počinje vreme istine, teren, a to je ono što sportisti najviše vole, ostalo je sve priča. Imamo dobru ekipu, spremnu da ispuni sve ciljeve koje Partizan zahteva", kazao je Đukić.



Prvog dana priprema pojavilo se 30 igrača, dok će se njih petorica naknadno pridružiti, a to su Uroš Đurđević, Leonardo, Nebojša Kosović, Muhamed El Munir i Marko Janković.



Đukić je istakao da su velike šanse da Đurđević i Leonardo ostanu u Partizanu.



"Velike su šanse da ostanu. Svesni su da je pred nama Liga šampiona i da svi idemo na više ako napravimo dobar rezultat. Ako ne izbori Ligu šampiona, Partizan mora da ispuni ekonomski plan i proda najbolje igrače", rekao je trener crno-belih.



On je kazao da ga raduje veliki broj omladinaca.



"Partizan je tim koji pravi igrače, živi od toga i želimo da damo šansu deci, da vide da imaju mogućnosti da jednog dana igraju u prvom timu. Na njima je da se pokažu. Volim da pomognem mladim igračima", kazao je Đukić.



Đukić je naveo da je prezadovoljan koje igrače ima na raspolaganju i dodao da će iz postojećeg kadra pokušati da izvuče maksimum, ali da će se Partizan pojačati ako se pojavi mogućnost za to.



"Nadovezujemo se, neće biti nikakvih rezova i drastičnih promena jer bi bilo suludo da pravimo novu ekipu, ako imamo onu koja je osvojila duplu krunu. Ekipa se odlično takmičila, a pokušaćemo da budemo još bolji", rekao je Đukić i dodao da je Lazar Ćirković može mnogo i da je najozbiljnije rešenje za poziciju štopera.



Fudbaleri Partizana će u Beogradu boraviti do srede, kada će otputovati na Zlatibor, gde će biti osam dana. Posle dva dana odmora otići će u Sloveniju.





Vulićević: Ne prekidamo pobednički niz, možemo u Ligu šampiona



Fudbaler Partizana Miroslav Vulićević rekao je danas da je cilj u predstojećoj sezoni iskorak u odnosu na prethodnu i da veruje da njegova ekipa može do plasmana u Ligu šampiona.



"Malo smo se odmorili, brzo dolaze utakmice i ozbiljni protivnici u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Očekivanja su maksimalna, želimo da napravimo korak dalje. Želimo da nastavimo počednički niz, nema razloga da ga prekinemo", rekao je Vulićević novinarima u Sportskom centru Teleoptik.



Fudbaleri Partizana okupili su se na početku priprema za novu sezonu.



Ekipa iz Humske je prošle sezone osvojila "duplu krunu", ali je takmičenje u Evropi završila na samom početku kvalifikacija.



Prvi cilj Partizana će sada biti plasman u grupnu fazu evropskog takmičenja, a na pitanje da li njegova ekipa može do Lige šampiona Vulićević je odgovorio: "Apsolutno".



"Nije prevelika pauza iza nas, dopunuli smo baterije, za sad je ceo tim tu. Ponavljam, nema razloga da prekidamo niz", dodao je on.



Fudbaler Bojan Ostojić nije se složio sa konstatacijom novinara da su ambicije Partizana uvek iste na početku priprema.



"Ne bih se složio da su ambicije baš iste. Sad moramo da napravimo koran napred i da dođemo do onog cilja koji smo zacrtali. Još je rano da pričamo o Evropi, ja se nadam da možemo nešto da uradimo. Ekipa je dugo vremena zajedno i nadam se da rezultati neće izostati", rekao je Ostojić.



Naapadač Dušan Vlahović se oporavio od povrede i sada je, kako je rekao, na njemu da radi i da pokuša da se dokaže novom treneru Miroslavu Đukiću.



"Uroš Đurđević - Leonardo je najbolji tandem u istoriji srpskog fudbala. Ne bi bilo realno da tražim mesto ispred nekog od njih dvojice. Moje je da vredno radim. Nije bitno ko igra, bitno je da pobeđujemo. Čekam svoju šansu", rekao je Vlahović.



Vlahović je istakao da je titula osvojena ove godine "najvrednija" i čestitao je svojim saigračima na dobrim igrama.



"Sada se okrećemo prvo Evropi. Prošlogodišnje rano ispadanje nas je malo poljuljalo, nadam se da ćemo sada pobediti tu prvu utakmicu, da ćemo probiti led. Borućemo se za Ligu šampiona, o Ligi Evropa za sada ne razmišljamo, nama je cilj Liga šampiona", rekao je Vlahović.



Crno-beli će novu sezonu početi u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a protivnika će dobiti na žrebu u Nionu, koji će se obaviti 19. juna.



