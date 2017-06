(VIDEO) VELIKO POJAČANJE ZA CRVENO-BELE: Stojković potpisao dvogodišnji ugovor sa Zvezdom

Dosadašnji fudbaler Minhena 1860 i crnogorski reprezentativac Filip Stojković potpisao je dvogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom.



Stojković (24) je ponikao u Crvenoj zvezdi, a potom je bio na pozajmicama u Sopotu, Banatu i Čukaričkom.



On je 2013. potpisao profesionalni ugovor sa Čukaričkim, a od 2016. je bio član Minhena. On je napustio Minhen pošto je klub ispao iz nemačke druge lige.



"Zvezdino sam dete i nema potrebe da ističem koliko sam srećan. Kao omladinac sam sa Zvezdom osvajao titule i sada želim da to učinim u prvom timu. A sada je najvažnije da se što bolje pripremimo za napornu sezonu", rekao je Stojković po potpisivanju ugovora.



Njemu je u Čukaričkom trener bio Vladan Milojević, koji će voditi Zvezdu u narednom periodu.



Stojković je igrao za mlađe reprezentativne selekcije Srbije, ali je odlučio da igra za Crnu Goru. Fudbaleri Crvene zvezde danas su otputovali na Zlatibor na pripreme, a Stojković će im se pridružiti u četvrtak.



Stojković je drugo pojačanje Crvene zvezde u letnjem prelaznom roku, pošto je klub prethodno angažovao Marka Gobeljića iz Napretka.

Autor: Kurir.rs/ Kurir sport , Foto: crvenazvezdafk.com