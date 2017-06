PREOKRET: Grizman potpisuje novi ugovor i ostaje u Atletiku

Francuski fudbaler Antoan Grizman potpisaće novi ugovor sa Atletiko Madridom, tvrde svi vodeći španski mediji.

Grizman je već dugo na meti evropskih velikana, naročito Mančester junajteda, i bio je viđen na izlaznim vratima Atletika. Međutim, sjajni napadač odlučio je da ostane među "jorgandžijama". Zato se ovaj potez smatra iznenađujućim.

Mediji prenose da će novi ugovor biti potpisan do 2022. godine, a Grizmanu će doneti znatno veća primanje nego do sada. Aktuelni ugovor potpisan je do 2021.

Ovime je Atletiko napravio veliki posao, naročito kada se zna da ima zabranu dovođenja novih igrača.

