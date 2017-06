(VIDEO) DRAMA NA SUĐENJU ČELNIKU DINAMA: Mamić vikao na svoje advokate, a potom ih otpustio

Zbog incidenata koji je izazvao bivši čelnik fudbalskog kluba Dinamo Zdravko Mamić danas je prekinuto ročište na sudu u Osijeku na kome je trebalo da svedoči hrvatski reprezentativac i igrač Liverpula Dejan Lovren.



Incident se dogodio na početku današnje rasprave dok je svedočio otac Dejana Lovrena, Saša, jer je Mamić ustao sa svoje stolice i počeo da protestuje zbog načina na koji tužilac Tonči Petković postavlja pitanje svedoku.



Predsedavajući sudskog veća Darko Krušlin ga je upozorio da mu je to poslednji put da tako upada u reč, na šta mu je Zdravko Mamić odgovorio da ga može kažnjavati koliko hoće, pa ga je sudija udaljio sa rasprave.



Na pokušaje svojih advokata Jadranke Sloković i Čede Prodanovića da ga smire, Mamić je i na njih počeo da viče, pa im je otkazao punomoć, a zatim su i oni učinili isto.



"Mogu kako hoću, moja koža je u pitanju. Kupite se, nećete me više ni braniti. Otkazujem vam punomoć", rekao je Mamić advokatima, koji su gotovo u isto vreme govorili da mu otkazuju punomoć.



Sudija je na kratko prekinuo ročište, a potom je saopštio da se postupak nastavlja 3. jula.



Krušlin je Zdravku Mamiću dao rok od sedam dana da nađe nove advokate, jer će mu u suprotnom biti dodeljen advokat po službenoj dužnosti.



Po izlasku iz sudnice Zdravko Mamić je rekao novinarima da je reagovao zato što su mu bila narušena prava i da nije namerno izazvao incident kako bi odugovlačio postupak.



"Meni je žao jer ja sam danas mogao barem za sebe, ako ne za vas, biti heroj. I ja bih bio danas heroj i ja jesam heroj jer znam šta je danas Lovren hteo da svedoči. Znam šta će svedočiti jer sam video njegov iskaz i kad ga pročitate videćete da je sve ovo jedna velika farsa do koje nije trebalo doći", rekao je Mamić.









Na pitanje novinara da li je današnji incident deo taktike, Mamić je grubo odgovorio, rekavši, izmđu ostalog da nije tu da služi "svima njima i vama medijima kao pokusni kunić".



"Valjda ja imam najveća prava jer mi se sudi, a ako mi ne dozvoliš to na pravedan način onda je normalno da se dešava to što se dešava, jer ja nisam frajer bez jaja, ja sam frajer s itekakvim jajima. Ko ima potrebu da proveri, može i to", rekao je kontroverzni Mamić, koji je u javnosti poznat po izazivanju incidenata.



Novo ročište zakazano je za 3. jul, a svedočenje Lovrena 1. septembra.



Bivšim funkcionerima fudbalskog kluba Dinamo, braći Zdravku i Zoranu Mamiću, sudi se zbog sumnje da su izvlačeći novac od transfera igrača, utajom poreza i drugim nezakonitostima oštetili zagrebački klub za oko 116 miliona kuna (15, 5 miliona evra), a državni budžet za 1,6 miliona evra.



U istom postupku sudi se bivšem direktoru Dinama Damiru Vrbanoviću, koji je izvršni direktor Hrvatskog fudbalskog saveza (HNS) i porezniku Milanu Pernaru.



Na sudu je juče svedočio fudbalski reprezentativac Hrvatske i igrač Real Madrida Luka Modrić, a danas je trebalo da svedoči igrač Liverpula Dejan Lovren.



Modrićev i Lovrenov transfer u strane klubove su predmet optužnice, a tužilaštvo, između ostalog, smatra da dvojica igrača nisu imala pravo na 50 odsto transfernog obeštećenja, već da je na taj način Mamić izvlačio novac iz Dinama.



Suđenje najmoćnijem čoveku hrvatskog fudbala i ostalima počelo je krajem aprila na osječkom Županijskom sudu, a svi optuženi su odbacili optužbe.



Na predlog Državnog tužilaštva, koji je prihvatio Vrhovni sud Hrvatske, optužnica je podignuta pred osječkim sudom umesto u Zagrebu, u kome se vodila istraga i to zbog Mamićeve povezanosti s trojicom zagrebačkih sudija.

