MARKO NIKOLIĆ: Partizan je moja kuća, ali moram da budem profesionalac

"Emocije su prisutne, lagao bih kada bih rekao drugačije. Partizan je svima nama kuća, institucija, dom za svakog od nas tamo. To ne može niko da nam oduzme. To je naš intimni osećaj i to ne može da se meri, kao svaka ljubav. Moramo profesionalni da budemo, ti ljudi tamo nas plaćaju, maksimalno su korektni i moramo da damo maksimum", rekao je Nikolić novinarima u Beogradu.

Fudbaleri Videotona gostovaće sutra Partizanu u prvoj utakmici plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evropa.

"Došli smo do plej-of faze Lige Evropa. Žreb je želeo tako da idemo na Partizan, a to je protivnik kog nismo želeli. Ovaj tim Videotona polako postaje ratnička i pobednička ekipa i ja sam srećan sam zbog toga. Izbacivanjem Bordoa smo napravili senzaciju. Sada živimo mali san, a to je da smo na domak od grupne faze Lige Evropa" rekao je Nikolić.

On je kazao da šansa za njegov tim može da bude to što je Partizan ima imperativ ulaska u LE.

S obzirom na to da sam dosta vremena proveo ovde, znam da je za Partizan ulazak u LE jedna vrsta moranja. To moze biti šansa za naš tim u sutrašnjoj utakmici. Znam da se u Beogradu ništa ne rešava. Imamo drugih 90 minuta u Madjarskoj. Treba biti maksimalno koncentrisan kao u svakoj evropskoj utakmici, bez prava na grešku, kako bi se došlo do dobrog rezultata" rekao je on.

Utakmica će se igrati od 21.00 na stadionu u Humskoj bez prisustva publike.

"Nezadovoljan sam što će se igrati pred praznim stadionom. Bilo bi mnogo lepše da je pun, jer sutra neće biti fudbalska atmosfera. Ko se bolje prilagodi tome bolje će proći" rekao je Nikolić.

Bivši trener Partizana kazao je da njegova ekipa mora da igra takmičarski fudbal i da pokuša da zaustavi ofanzivni fudbal crno-belih.

Nikolić je prošle sezone trenirao Partizan s kojim je osvojio Super ligu i Kup Srbije.

Beta

Foto: Dado Đilas