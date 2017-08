DAĆEMO IM PO JEDAN: Večiti jure u revanšu pogodak za Ligu Evrope!

Legendarni fudbaleri Partizana i Crvene zvezde Zvonko Varga i Dragiša Binić veruju da bi srpski fudbal nakon mnogo godina tavorenja narednog četvrtka mogao da napravi veliki korak napred ka oporavku ukoliko „večiti“ pobede u revanš mečevima plej-ofa za plasman u Ligu Evrope.



Za crno-bele prethodni meč sa Videotonom u Humskoj bio je dokaz se nešto mora promeniti u igri i ekipi ako se želi ostvariti pobeda ili remi sa golom u gostima.

- Obe ekipe su sve dobre strane svoje igre sačuvale za revanš. Međutim, opet ćemo gledati tvrdu utakmicu. Odlučiće inspiracija pojedinca, jedan detalj, možda i samo jedan šut, a prevagu će ostvariti tim sa više pameti i iskustva. Po meni je to i dalje 50:50. Treba nam jedan gol - rekao je Varga za Kurir.

Prvi zadatak crveno-belih mora da bude igra u defanzivi, bez obzira na to što rezultat iz Krasnodara zahteva igru na pobedu. Problem će biti izostanak Le Taleka.

- Crvena zvezda je odigrala izvanredno protiv opasnog Krasnodara. Ruski tim ne sme potceniti u revanšu, već samo maksimalnim angažovanjem svih igrača ima šanse da prođe. Ako ne primimo gol, idemo dalje. Daćemo im jedan, sigurno - rekao je Binić.



Dejan Petković



Veliki trener

MILOJE JE PRAVI VOĐA



Dragiša Binić kao Zvezdinog glavnog aduta vidi trenera Vladana Milojevića:

- Zasad nigde nije pogrešio. Svaki potez mu je odlično odmeren, povučen u pravom trenutku. Ako još publika bude učestvovala u igri, ako to ne bude pesma radi pesme, šanse nam se povećavaju. Bio sam na terenu i znam šta znači kad dobijem loptu, a krajičkom oka vidim da je ustala cela tribina i bodri me do gola. To nam treba u četvrtak.