GAZDA KRASNODARA VERUJE SAMO SRBINU: Poznatu akademiju vodi naš stručnjak Aleksandar Marjanović!

Malo ljudi u Srbiji zna da je glavni trener Akademije FK Krasnodar Srbin - Aleksandar Marjanović. Naš čovek u kojeg gazda ruskog kluba, protivnika Crvene zvezde u plej-ofu za Ligu Evrope, ima bezgranično poverenje.



Aleksandar Marjanović (53), rođeni Užičanin, bukvalno je stvorio Krasnodarovu školu fudbalu, jer je od početka uključen u projekat ambicioznog gazde kluba. U Akademiji je skoro 12.000 dečaka, a iz nje su potekla četvorica fudbalera koji se danas nalaze u prvom timu - Ignjatijev, Žiguljov, Safonov i Sulejmanov.





Kako ste postali glavni trener Akademije?

- Svi me pitaju zašto Srbin, a odgovor je prost. Niko ne bira Srbina, već profesionalca. Moraš da radiš, pokažeš znanje, karakter. Da imaš rezultate. Odgovornost, znanje, energija, strast, rizik i borba, 24 sata posvećenosti poslu. I sve to nekad nije dovoljno. Važno je sa gazdom biti na direktnoj vezi, a ne preko posrednika - kaže za Kurir Aleksandar Marjanović.



Gde vas je primetio gazda Galicki i kako je došlo do kontakta?

- U radu sa mlađim kategorijama imao sam prilicno iskustva i u Srbiji i u inostranstvu, a dugo sam radio kao profesor na Višoj trenerskoj školi za fudbal u Beogradu i asistent na fakultetu na predmetu fudbal. Ljudi iz Krasnodara pozvali su me 2009, godinu dana posle osnivanja kluba, da održim seminar na teme rada s mladima. Na praktični deo seminara je dolazio i gazda Galicki. Ponudio mi je da dođem u klub i da počnemo da radimo na formiranju Akademije. Istakao bih odličnu saradnju koju sam imao s našim sadašnjim selektorom Muslinom. On je postavio temelj modela igre koju i sada forsira Krasnodar, a to je lopta u posedu, napadački fudbal i dominacija igrom.



Kako izgleda akademija Krasnodara?

- Na bazi postoji i opšteobrazovna škola koja u Rusiji ima 11 razreda. Naša deca ustaju u 7.00 sati. Prvi trening je od 8:30, a škola počinje u 10:30 i traje do 16:00. Večernji trening je od 18:00-19:30. Imamo najsavremeniju opremu i trenažere, 20 fudbalskih terena, zatvoreni bazen, svoj stadion. Svi tereni su osvetljeni. Gazda Galicki je za potrebe filijala i bazne škole izgradio 21 sportsku salu u gradu i teren sa veštačkom travom dimenzija 40 sa 22 metra. U školi radi više od 100 trenera, a u internatu boravi 280 dečaka i 35 trenera.



Da li je istina da je to najbolja akademija fudbala u Rusiji i kakve su druge škole?

- U svakoj našoj selekciji imamo od četiri do šest reprezentativaca Rusije, baza naše akademije je najbolja baza za omladinski fudbal. To su rekli Lipi, Hidink, Vajs, Sjomin, Berdijev i mnogi drugi. Nedavno su Akademiju posetili predsednik Putin i prvi čovek FIFA Infatino. Pre tri godine bio je i Pele. Sve ekipe Akademije Krasnodar na prvenstvima Rusije stižu do finala. Mi ne dovodimo najtalentovanije igrače iz drugih zemalja, oslonjeni smo na Krasnodarski kraj u kome imamo već 29 filijala i skoro 12.000 decaka od 5 do 12 godina. Selektiramo i talentovane dečake iz drugih regiona Rusije. Odnos u internatu je 65:35 u korist dečaka iz kraja.



Daje li vaš projekat rezultat? Koliko je igrača iz Akademije trenutno u prvom timu?

- Prva generacija Akademije koju smo skupili u internat bila je 1999 godište. Ta generacija je prvak Rusije, daje osam igrača za reprezentacije Rusije tog godišta. Igraće i Omladinsku Ligu šampiona. Tri igrača iz te ekipe su već u prvom timu sa znacajnom minutažom i ucinkom, golman Safonov, napadači Ignjatijev i Sulejmanov.

Ima li još Srba sa vama u Akademiji?

- Ovde sa mnom su Dušan Stojanović i Miroslav Sredić. Stojanović pomaže u poslovima organizacije bazne škole, a Sredić je kondicioni stručnjak, do skora je radio u KK Lokomotiva.

Kako vam se sviđa život u Krasnodaru? Deluje da ste se lepo snašli i da vas ljudi cene...

- Mene su prihvatili odlično. Srbe doživljavaju kao prijateljski i bratski narod. Ovde se osećam kao u Srbiji. Nekad sam previše otvoren i trazim perfekciinizam pa im je to pomalo čudno. U sportu nema mnogo filozofije. Rad, disciplina, posvećenost, ono što fali i Srbima i Rusima za još veće rezultate.

Kakav je Sergej Galicki? Koliko je zaljubljen u fudbal?

- Sergej Galicki pre podne je u svom osnovnom poslu, rukovodi najvećim ruskim trgovinskim lancem "Magnit" koji zapošljava 270.000 ljudi. U Rusiji ima 14.000 trgovina, a firma na berzi vredi 21 milijardu evra. Poslepodne je na bazi Akademije ili u prostorijama kluba. Često dolazi helikopterom i koristi ga pri odlasku na prelepu i veliku bazu prve ekipe koja je 20 km daleko od grada. Dolazi na sve utakmice mladog tima i Krasnodara 2, a svakodnevno šeta i obilazi treninge. Zna sve dečake starijih uzrasta po imenu. Voli fudbal više od svega. Hoće da stvori ekipu od dečaka iz Rusije.



Ko ide u Ligu Evrope

ŠANSE ZA PROLAZ PODJEDNAKE



Da li je Zvezda možda iznenadila Krasnodar u prvom meču?

- Niti je Crvena zvezda iznenadila Krasnodar, niti Krasnodar Zvezdu. Svako je igrao svoju igru koju najbolje zna. Publika je zadovoljna otišla sa stadiona. Rezultat je dobar za Zvezdu, daje im šansu, ali ne treba zaboraviti da Krasnodar na strani igra dobro. Ove sezone uspešnije na strani nego kod kuće. Šanse su podjednake.

Bratski narod

RUSI NAS VOLE



Kakve su sličnosti Rusa i Srba, dva bratska naroda?

- Rusi su velike patriote, izuzetno poštuju svoju slavnu istoriji, tradiciju, sa ogromnim srcem. Emotivni su i strastveni, ali te osobine prikrivaju. Nisu otvoreni kao mi, mada je mentalitet sličan.

Nema zabušavanja

Treneri se polivali vodom

Ima li nekakva anegdota sa Akademije?

- U radu sa mlađim kategorijama važno da trener bude aktivan i da deci pokazuje vežbe i učestvuje u njima. Zato sam rekao da je nemoguće da majica trenera posle treninga bude suva. Bilo je situacija da su neki treneri polivali sebe vodom da izgleda da su skroz znojavi.

Život

Porodica je oslonac

Da li je porodica sa vama u Krasnodaru?

- Živim sa porodicom u Krasnodaru. U naselju zatvorenog tipa, a prvi sused mi je gazda Galicki. Imam dva sina, 14 i devet godina. Mlađi trenira fudbal, a stariji je već "menadžer" i fudbalski analitičar koji sve zna o svakom igraču i klubu.



Kurir / Aleksandar Radonić



