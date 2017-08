ZBOG SUKOBA OKO STADIONA: Prokupačka deca ispaštaju, nemaju gde da igraju fudbal

U njoj tvrde da im to ne dozvolјava OFK „Topličanin“ i predsednik kluba Mirko Ćeranić. Prozvani Ćeranić tvrdi da to nije tačno i da Akademija fudbala „10“ pošto je uparena sa niškim „Sinđelićem“ i predstavlјa privatni klub treba da igra na njihovom terenu .



U polemiku koja je pokrenuta umešala se i politika, pitanje ko je vlasnik jedinog stadiona u Prokuplјu, nadležnost opštine i Turističko sportske organizacije Prokuplјe....



Trener Akademije fudbala „10“ Dejan Stojanović kaže da bi ovog vikenda trebalo da igraju prvu utakmicu u okviru RIS i da je u više navrata pitao nadležne u OFK „Topličanin“ da mu pronađu termin za održavanje utakmice.



- Ja sam na kraju morao da prijavim utakmicu za nedelјu u 10 sati ujutro. Znam da tada na stadionu, koji jedini zadovolјava kriterijume i standarde za odigravanje ove utakmice, nema nekog drugog zakazanog susreta. Ipak, ne znam da li će se utakmica održati, jer mi je predsednik OFK „Topličanin“ rekao da on to neće dozvoliti. Kako već svi zanju za to, dobili smo poziv iz Žitorađe i Blaca da tamo igramo, ali smatramo da deca treba da igraju u svom gradu - kaže Stojanović.

On dodaje da je klub formiran novembra prošle godine i da kao mlad nije mogao da konkuriše za novčana sredstva iz lokalne samouprave, te sve treninge i potrebno finansiraju roditelјi.



Predsednik OFK „Topličanin“ kaže da on njima ne brani da igraju, ali da Akademija fudbala „10“ nije članica Opštinskog saveza, niti klub koji je na budžetu grada. Uz to, Akademiji fudbala „10“ tvrdi Ćeranić, ponuđeno ej da bude par sa pionirima OFK „Topličanin“ ali su oni to odbili.



- Reč je o privatnom klubu, koji je uz to uparen sa niškim klubom „Sinđelić“ pa po logici stvari treba da igraju utakmice u Nišu. Ja nisam nadležan da im zabranim da koriste Gradski stadion, ukoliko mogu da obezbede svu prateću opremu za održavanje utakmice- kazao je Ćeranić.

Zemlјište na kojem je Gradski stadion u Prokuplјu je državna svojina, a koristi ga Sportsko društvo „Topličanin“ koje praktično ne postoji. OFK „Topličanin“ igra na stadionu i njegovi članovi ga održavaju, a održavanje pomoćnog stadiona koji je u izuzetno lošem stanju povereno je TSO.

Biljana Roganović

