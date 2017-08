ŽOZE MURINJO: Nema nikakve šanse da Ibrahimović igra grupnu fazu Lige šampiona!

Ibrahimović je ove nedelje potpisao novi jednogodišnji ugovor sa Junajtedom, a još se oporavlja od povrede kolena.



"Mislim da Zlatan neće učestvovati u grupnoj fazi. Mislim da za to nema nikakve šanse. Da li imamo mesto za njega u ekipi za Ligu šampiona? Da, imamo. Nadam se da će igrati u nokaut fazi, ali prvo moramo da osvojimo jedno od prva dva mesta u grupi", rekao je Murinjo.



Ibrahimović je prošle sezone u 46 utakmica postigao 28 golova za Junajted, a sezonu je završio zbog ozbiljne povrede kolena.



Murinjo je rekao da ne zna kada bi Ibrahimović mogao da se vrati na teren.



"Ne želim ni da mislim o tome. Čak i ne pitam. Ne razgovaram o tome sa njim, niti sa lekarskim timom. Mislim da će nam biti dodatak u drugom delu sezone. Treba ga pustiti da radi, da ide korak po korak, vratiće se kada bude bio spreman", naveo je portugalski trener.



Murinjo je dodao da je srećan što je Ibrahimović ostao na Old Trafordu.



"To mi pokazuje dve stvari, dimenziju fudbalera i dimenziju kluba. On je lako mogao da kaže da mu je dosta, bio je uspešan sa Mančester junajtedom, doživeo je tešku povredu i može da ode. On to ne želi da uradi, on želi da prati svoje snove i da igra fudbal na najvišem nivou. Klub kao Mančester junajted detaljima mora da pokaže koliko je veliki, a ovo je veliki detalj. Fudbaleru koji se povredio u Junajtedu, borio se, klub mora da se nadje i zadovoljan sam", rekao je Murinjo.

