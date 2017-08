(KURIR TV) ĐUKIĆ UOČI VEČITOG DERBIJA: Očekujem evropski fudbal i pobedu Partizana

"Mislim da ovaj 155. 'večiti' derbi dolazi u lepom momentu po srpski fudbal, kada su se obe ekipe plasirale u Ligu Evropa. Ne može biti bolji momenat. Euforija je na obe strane, a videćemo ko je bolji u ovom prelepom trenutku. Siguran da ćemo videti jedan evropski spektakl, lepu igru", rekao je Đukić novinarima na stadionu Partizana.

Crno-beli gostovaće sutra Zvezdi u 155. "večitom" derbiju na stadionu "Rajko Mitić" u sedmom kolu Super lige Srbije.

"Nadam se da ćemo videti lep meč. Ušli smo u LE, očekujem evropski fudbal i evropsko ponašanje na tribinama, odnosno da fudbal bude u centru pažnje", kazao je trener crno-belih.

Đukić je kazao da ekipa nije imala mnogo vremena za odmor posle utakmice sa Videotonom, ali da ne traži izgovore i da želi da pobedi "velikog rivala".

"U derbijima nema prednosti, sve pada u vodu kada dodje derbi. Sve kreće od nule, nema favorita", rekao je Đukić.

On je ocenio da je Zvezda "igra odlično i da je u odličnoj formi".

"Mi to pošutjemo, ali i mi igramo odlično, mi smo Partizan. Presrećan sam mojom ekipom. Poštujemo ih, ali mi uvek idemo po protivnika, bez obzira što igramo kod njega kući. Želimo da se nametnemo, da vodimo igru i da ih napadnemo", rekao je Đukić.

Upitan o stanju terena na stadionu "Rajko Mitić", Đukić je kazao da će njegova ekipa gledati da izbegne "lošu travu".

"Vidi se da nije u najboljem stanju, ali na to ćemo se prilagoditi, igraćemo na Tavambu visokim loptama, tako da ćemo izbeći tu lošu travu", rekao je on.

Upitan o dolasku Zorana Tošića u Partizan, on je kazao da bi bilo lepo da dodje, ali da će u narednom periodu "videti koliko je to realno".

Djukić je rekao da je Uroš Đurđević i dalje igrač Partizana i da on nema nikakvu informaciju da posle utakmice sa Zvezdom on napušta crno-bele.

On je dodao da će predstojeća pauza dobro doći njegovoj ekipi da se odmori i da će do kraja prelaznog roka tim pokušati da se pojača dovodjenjem adekvatnih igrača.

Utakmica izmedju Crvene zvezde i Partizana igraće se sutra od 19.00 na stadionu "Rajko Mitić".

Konstantin Radulović/Beta

Foto: Kurir sport/Konstantin Radulović