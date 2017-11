PREDRAG RAJKOVIĆ: Očekujem pobedu Zvezde, igra sa mnogo energije, ide na gol više

Mladi golman Predrag Rajković presrećan je i zbog uspeha srpskih timova na evrosceni, a današnji 155. večiti derbi prognozira navijački i tipuje pobedu Crvene zvezde.

Već od ponedeljka biće u stroju sa ostalim reprezentativcima pred kako kaže veoma važne mečeve sa sa Moldavijom i Republikom Irskom u kvalifikacijama.

Priču je započeo sumiranjem utisaka sa starta sezone i plasmanom Makabija u Ligu Evrope:

- Vrlo dobro smo igrali kroz kvalifikacije. Najneizvesnije je svakako bilo u poslednjem kolu protiv Austrijskog Altaha. Međutim, mnogo nam je značila pobeda u prvom meču na gostujućem terenu i to bez primljenog gola tako da smo nerešenim rezultatom u revanšu obezbedili mesto u Ligi Evrope.

U nastavku drugog po kvalitetu evropskog takmičenja Makabi čekaju dueli sa Viljarealom, Astanom i Slavijom iz Praga:

- Mislim da je grupa po meri i da imamo šanse za plasman u narednu rundu. Dobro smo prošli u žrebu i sada je na nama da to iskoristimo na pravi način.

U odnosu na prošlu godinu Makabi je u značajnoj meri promenio tim, ali i trenera:

- Došlo je nekoliko novih igrača, tim se još uigrava. Prema najavama, trebalo bi da do kraja prelaznog roka u ekipu dođu još dva pojačanja. Takođe, imamo i novog trenera. Đordi Krojf je sa mesta sportskog direktora preuzeo funkciju šefa stručnog štaba i moram da priznam da radi sjajan posao. On je već pet godina u klubu, odlično poznaje sve igrače, ali i prilike u izraelskom fudbalu tako da iskreno verujem da ćemo pod njegovim vođstvom pružati dobre partije ove sezone. Što se tiče ambicija, one su uvek poznate kada je Makabi u pitanju, a to je da napadnemo oba trofeja, u prvenstvu i nacionalnom Kupu. Pred nama je duga sezona, ali svi u klubu imamo veliki motiv da dođemo do trofeja.

Nezaobilazna tema u priči sa Rajkovićem je i Crvena zvezda koju redovno prati iz Tel Aviva:

- Plasmanom u Ligu Evrope i eliminacijom takvih ekipa kao što su Sparta i Krasnodar, Crvena zvezda je napravila veliki uspeh. Atmosfera i cela utakmica u revanšu sa Krasnodarom su bili za pamćenje i veoma sam srećan zbog moje Zvezde. Ali, moram da kažem da mi je drago što se i Partizan kvalifikovao za grupnu fazu Lige Evrope. To je zaista velika stvar za srpski fudbal i treba naglasiti da su i Zvezda i Partizan prikazanim igrama zaslužili da uđu u Ligu Evrope.

O očekivanjima za predstojeći derbi Rajković kaže:

- Ne znam da li mogu da budem objektivan kada su prognoze u pitanju s obzirom da navijačka strast preovlađuje. Naravno da očekujem pobedu Crvene zvezde. Ekipa zaista igra sa mnogo energije, spremna je da se nadigrava sa svakim protivnikom i da ide na gol više što je za svaku pohvalu. Posle odličnih nastupa na evrosceni obe ekipe su svakako pune samopouzdanja i zato sam uveren da će kvalitet fudbala biti na visokom nivou i da će publika uživati u dobroj utakmici. Ja ću naravno svim srcem biti uz crveno-bele.

U ponedeljak Predrag Rajković dolazi u Srbiju na okupljanje reprezentacije koju očekuju dueli sa Moldavijom i Republikom Irskom:

- Ne želim da zvuči kao fraza, ali stvarno nam predstoje dve mnogo važne utakmice. Naravno, prva protiv Moldavije je svakako najvažnija. Takav rezon je bio od početka kvalifikacija, fokusirali smo se uvek samo na prvog narednog protivnika i tu nećemo ništa menjati. Ulazimo u finiš kvalifikacija sa prvog mesta u grupi i učinićemo sve da poziciju koju smo gradili od starta sačuvamo. Silno želimo da se plasiramo na Svetsko prvenstvo, ostalo nam je još samo par koraka do tog cilja i siguran sam da ćemo svi do jednog dati sve od sebe da to ostvarimo - zaključio je Rajković.

