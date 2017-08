HRVAT NA UDARU KRITIČARA: Fudbaler opleo po Slavenu Biliću

Snodgras je prošle nedelje iz Vest Hema prešao na pozajmicu u Aston Vilu. On je u januaru iz Hala prešao u Vest Hem za 10,2 miliona funti.



Bilić je pod pritiskom pošto je Vest Hem izgubio prve tri utakmice u Premijer ligi, a Skaj je preneo da je hrvatski trener bio na sastanku sa suvlasnikom kluba Dejvidom Salivenom i razgovarao o svojoj budućnosti u klubu.



Kako se navodi, Bilić će za sada ostati trener Vest Hema.



"Ulazio sam u igru protiv Sitija, a Bilić je pitao: 'Gde želiš da igraš, na levoj ili desnoj strani?'. Pomislio sam: 'Tek sam došao u klub, a cele sezone sam u Halu igrao po desnoj strani ili iza napadača'. To je bilo na mom debiju i odmah sam video da nešto nije u redu. To mi je bilo vrlo čudno i shvatio sam da od toga neće biti ništa. Svaki put kada sam igrao, bio sam na levoj strani. Ne znam zašto je to uradio", rekao je Snodgras za Skaj.



Snodgras je sa reprezentacijom Škotske koja se priprema za utakmicu sa Litvanijom u petak, u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2018. godine.



"U redu je da na pogrešnoj strani igrate jednu ili dve utakmice, ali svaki igrač mora da igra na svojoj poziciji. U prvi mah iz poštovanja nisam želeo da razgovaram sa njim o tome, a i on je bio pod velikim pritiskom. Kada smo kasnije razgovarali, rekao sam mu da mora da je znao da nisam levi vezni igrač i da me je sigurno gledao čim me je doveo za toliki novac. Njegov odgovor je bio da igrači mogu da igraju na svakoj poziciji kada imaju samopouzdanje", naveo je Snodgras.

