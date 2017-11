ZAGREB KLIČE SRBINU: Komnen Andrić najbolji igrač Zaprešića

Komnen Andrić srpski je fudbaler o kome bruji Hrvatska. Ali ne zbog toga što je Srbin, već su razlog sjajne igre za Inter iz Zaprešića.



Dolazak u Zaprešić nije protekao pompezno, ali su hrvatski mediji vrlo brzo počeli da donose priče o bivšem napadaču OFK Beograda.



Najbolje ocenjen igrač



Razlog su njegovi golovi, asistencije... Na šest mečeva čak pet puta je zatresao mrežu rivala, bio je najbolje ocenjen igrač 12. kola hrvatske lige. Malo li je?

- Istina je da me hvale posle ovih golova i asistencija i zbog toga što sam dve sedmice zaredom bio u timu kola. Sigurno da prija i godi pažnja, ali ja sam čvrsto na zemlji, treniram još jače i želim da nastavim s dokazivanjem - rekao je Komnen za portal Mocart sport, a o tome kako je primljen u Hrvatskoj, ima samo pozitivno mišljenje.

- Vrlo dobro sam dočekan u Zaprešiću. Tu su uglavnom sve mladi momci i nisam imao nikakvih problema s prilagođavanjem. Moram da kažem da je i trener Samir Toplak od prvog dana stao uz mene i pružio mi maksimalnu podršku.

foto: Saša Pavlić



Bio na pragu Zvezde



Interesantno je da je Andrić 2016. godine bio na pragu Crvene zvezde, ali je na kraju otišao u Belenenses, a od tada se malo govorilo o njemu. Međutim, pozajmica Interu promenila je neke stvari.

- Mislim da je glavni razlog za to što ovde u Zaprešiću igram na visokom nivou to što sam dobio vetar u leđa od trenera, pružio mi je poverenje i slobodu, jednostavno, veruje mi, i ja mu to vraćam - zaključio je srpski fudbaler.



Surovi fudbal

MOGAO SAM DA KUKAM, ALI JA SAM BORAC



Komnen u Belenensesu nije imao status kakav je očekivao

- Fudbal je surov, dogode se stvari za koje znaš da nisu pravedne. U Belenenses sam otišao sa 21 godinom, imao sam opciju kad je došao novi trener - ili da sednem i kukam, ili da se sam izborim za sebe. Odabrao sam ovo drugo - ispričao je Andrić.



Lična karta

KOMNEN ANDRIĆ



Rođen: 1. jula 1995. u Novom Pazaru

Klubovi: Rudar, Radnički, OFK Beograd, Belenenses, Žalgiris, Inter Zaprešić

Srbija U20: 2 utakmice, 1 gol

Učinak u Hrvatskoj: 6 utakmica, 5 golova

Kurir / Predrag Gajić

Foto: NK Inter, Saša Pavlić

Kurir

Autor: Foto: NK Inter , Foto: Saša Pavlić