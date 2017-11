CRNO-BELI SRUŠILI SKENDERBEG Stojković: Veče za uživanje!

"Posle par pehova koje smo imali pred praznim tribinama, sada smo uzeli važna tri boda i sada je sve na nama. Bitno je da smo pobedili", rekao je Stojković.

Fudbaleri Partizana pobedili su na svom terenu albanski Skenderbeg sa 2:0, golovima Zorana Tošića iz slobodnog udarca i Leandra Tavambe.

Novinare je zanimalo da Stojković prokomentariše igru Partizana.

"Kao što sam 100 puta rekao, niti smo Barselona niti Barselona više dominira... Kad uzmete primer jedne Argentine sa onakvim aždajama kako su jedva otišli na Svetsko prvenstvo, treba da budemo realni da su svi protivnici ujednačeni, da ne možeš da dominiraš kao što se dominiralo pre 10, 15 protiv neke ekipe iz Albanije. To su sve ekipe koje imaju solidan budžet i koje su dovele solidne strance", rekao je golman reprezentacije Srbije.

"Videli ste i Dinamo Kijev nije nas zgazio ovde iako je njegov budžet mnogo veći. Danas je sve ujednačeno i sve je nekako drugačije nego pre", naveo je Stojković.

Partizan je drugi na tabeli Grupe B sa pet bodova i ima pet manje od prvoplasiranog Dinama, a dva više od Jang Bojsa, sa kojim igra 23. novembra u Beogradu.

Jang Bojs je izgubio od Dinama sa 0:1, a ukrajinski tim je obezbedio plasman u drugu fazu.

"To je dobar rezultat za nas, kao što sam i priželjkivao. Želeo sam iks ili pobedu Dinama, a to se ostvarilo. To će biti pravo veče za nas, da uživamo", dodao je Stojković.

