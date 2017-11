MILOJEVIĆ PRED RADNIČKI: Nišlije su glavni favoriti ove godine da izađu u Evropu

"Idemo u jedan fudbalski grad, znamo šta znači Radnički za sam Niš. Radnički znači više od kluba za navijače, 'meraklije' uvek daju podršku... Očekuje nas teška utakmica. Radnički je pokazao da je ambiciozan klub, sa ambicioznim rukovodstvom. Imaju respektabilnu ekipu i mislim da je Radnički ove godine jedan od glavnih favorita da izađe u Evropu", rekao je Milojević.



Fudbaleri Zvezde gostuju sutra Radničkom u Nišu u utakmici 16. kola Super lige Srbije.



Zvezda je prva na tabeli domaćeg šampionata sa 40 bodova, dok je Radnički na osmom mestu sa 23.



"Očekujem da stadion bude ispunjen do poslednjeg mesta i da nam navijači, kad su nam najpotrebniji, pomognu da nastavimo niz, da dodjemo do pobede", rekao je Milojević.



"U Nišu je lepo igrati. Biće spektakl, u to ne sumnjam, a mi ćemo dati sve od sebe", dodao je on.



Zvezda je u četvrtak igrala u Londonu protiv Arsenala u Ligi Evropa, pa je novinare zanimalo koliko je teško vratiti ekipu "na realnost Super lige".



"Igrači moraju da budu svesni da nemamo puno vremena za odmor i oni moraju da imaju automotivaciju da dignu sebe... Mislim da će da bude sve OK", rekao je Milojević.



Trener Arsenala Arsen Venger je nakon utakmice u Londonu imao reči hvale za igrače beogradskog kluba.



"Sigurno da im je drago. To sa jedne strane, a sa druge, uvek su reči hvale obaveza više. Mislim da su pokazali da mogu, da vrede, i mislim da mogu da se nadograde vrednim radom, da se trude još više... Prija, ali jako je velika obaveza kad to čujete od jednog eminentnog stručnjaka, jednog od najboljeg u Evropi", rekao je Milojević i dodao da je on utakmicu sa Arsenalom već zaboravio i da razmišlja samo o Nišu.



Utakmica između Zvezde i Radničkog igra se sutra od 17.00 na stadionu Čair.

