(VIDEO) PEŠIĆ NEMILOSRDAN PREMA SVOJIMA Crvena zvezda u četvrtoj brzini protutnjala Nišom

Crveno-beli su poso u Nišu završili u prvom poluvremenu, kada su sa tri gola otklonili sve dileme oko pobednika. Prvi je pogodio Kanga u 24. minutu, a zatim na scenu stupa Aleksandar Pešić. On je i kod prvog gola odradio ogroman posao kada je sustigao loptu koja je išla u gol aut, a zatim je tri puta tresao mrežu kluba u kom je stekao prvu afirmaciju. Pogaađao je u 37, 41 i 74. minutu.



Crvena zvezda je posle 16 kola prva na tabeli sa 43 boda, čak 20 više od Nišlija koje su na osmoj poziciji.

Drugo poluvreme

90+3. minut - Kraj utakmice

82. minut - Utakmica se u mirnom ritmu privodi kraju



74. minut - Gooooool 0:4 - Pešić. Napadač Crvene zvezde primio je loptu i izbio sam pred gol. malo se poigravao sa golmanom, a zatim po treći put pogodio. Utisak je da je prilikom dodavanja Kange napadač Zvezde bio u ofsajdu

72. minut - Dva solidna pokušaja gostiju

69. minut - Stojanović i Arsić su pokušali, ali je Borjan napre rukama, a zatim i nogama uhvatio loptu

60. minut - Slobodan udarac za Radnički, Arsić je centrirao, a Savić visoko skočio i izbacio loptu u polje.



54. minut - Traljava kontra Radničkog, u situaciji tri na dva. Mrkić je hteo sve sam da završi, pa je šutirao sa 16 metara, ali preslabo da bi ugrozio Borjana.

50 minut - Pokušaj Luke Adžića, bez uspeha

47. minut - Odmah Pešić u šansi na početku drugog poluvremena, šutirao je levom nogom, nedovoljno precizno za het-trik.

46. minut - Utakmica je nastavljena

45+2. minut - Kraj prvog poluvremena

41. minut - Goooooooool 0:3, Pešić. Penal za Zvezdu! Subić je posle duela oborio Pešića, koji je i pogodio penal

37. minut - Gooooooool 0:2, Pešić. Kanga je uputio pas ka Pešiću, ovaj je sjajno primio loptu, a zatim iz ne tako lake pozicije zatresao mrežu

31. minut - Solidan pokušaj Adžića oiz slobodnog udarca

28. minut - Arsić je bio u dobroj prilici pred golom Zvezde

25. minut - GOOOOOOOOOL 0:1 - Krstičić je napred poslao loptu za Pešića. Ovaj je jedva stigao vratio ka Mliću, koji je video Kangu. Kanga je zatim zatresao mrežu Nišlija

24. minut - Pokušaj Adžića, ali je Živković lako uhvatio loptu

15. minut - Udarac Krstičića iz slobodnog udarca, lopta je prošla pored gola, nije bilo opasnosti po gol Nišlija.

7 minut - Prodor Adžića po levoj strani, ali je izblokiran u pokušaju da centrira kada je došao do gol-aut linije.

2. minut - Saša Stojanović je prvi zapretio, ipak mreža Crvene zvezde se nije zatresla.

1. minut - Utakmica je počela

Prvo poluvreme

RADNIČKI NIŠ – CRVENA ZVEZDA (17.00)

Stadion: Čair

Kapacitet: 18.151

Sudija: Jovan Šegrt (Beograd)



RADNIČKI NIŠ: Živković – Simunović, Raspopović, Mijailović, Subić – Arsić, Noma, Kovačević – Jovanović, Sla. Stojanović – Mrkić.



CRVENA ZVEZDA: Borjan – Stojković, Savić, Babić, Rodić – Račić, Krstičić – Milić, Kanga, Adžić – Pešić.

Tok meča

Nišlije ove sezone imaju mnogo problema i igraju sa dosta oscilacija, a nakon petnaest odigranih susreta na svom kontu imaju samo šest pobeda, uz pet remija i četiri poraza. U prethodnom kolu su na svom terenu pretrpeli poraz od ekipe Napretka, a rezultat je bio 1:3. Sa 23 osvojena boda trenutno zauzimaju 8.mesto na superligaškoj tabeli. Ekipa Crvene zvezde je sezonu započela jako uspešno i nakon petnaest odigranih susreta na svom kontu ima trinaest pobeda, uz jedan remi i jedan poraz. U prethodnom kolu crveno-beli su na gostovanju u Zemunu savladali istoimenog superligaša, a rezultat je bio 0:1. Sa 40 osvojenih bodova trenutno zauzimaju 1.mesto na superligaškoj tabeli.

Dva tima su ove sezone već odigrala jedan međusobni susret, a uspešniji su bili Beograđani koji su na stadionu ’’Rajko Mitić’’slavili rezultatom 3:0(1:0). Strelci za crveno-bele tom prilikom su bili Aleksandar Pešić i Slavoljub Srnić (dva pogotka). Ako posmatramo rezultate prethodna 23 međusobna susreta u domaćim takmičenjima (u periodu 1998-2017) ekipa Crvene zvezde je bila daleko uspešnija sa 18 trijumfa, uz 4 remija i samo jedan poraz. Nišlije su taj jedan trijumf ostvarile u sezoni 2012/13 na stadionu ’’Čair’’, a rezultat je tada bio 2:1. Poslednjih šest mečeva završeno je pobedom Crvene zvezde uz gol-razliku 16:2.

U taboru domaćina se suočavaju sa velikim kadrovskim problemima, a dodatni će svakako biti izostanak najboljeg strelca Milana Pavkova koji kao pozajmljeni fudbaler Crvene zvezde nema pravo nastupa. O tome je na redovnoj konferenciji za medije govorio i šef stručnog štaba niškog tima Milan Đuričić koji je istakao da veruje da će njegov tim pružiti maksimum:

’’Problemi sa povredama me prate od kako sam preuzeo ekipu i na to sam već navikao. Čeka nas izuzetno težak meč i najjači mogući protivnik. Smatram da je Crvena zvezda najkvalitetnija ekipa u Srbiji, moj kolega Milojević je sjajan stručnjak i moraćemo da odigramo najbolju utakmicu u sezoni kako bi mogli da se nadamo povoljnom rezultatu. Oni su u četvrtak imali iscrpljujući meč u Evropi, sigurno su umorni, ali imaju veliki fond igrača i ne verujem da će njihova igra biti u padu. Što se nas tiče, dobro smo radili tokom ove sedmice i spremni smo na borbu tokom svih devedeset minuta. Za Pavkova smo odavno znali da neće moći da nam pomogne, a osim njega neću računati na povređene Miloša Petrovića, Nikolu Aksentijevića i golmana Nemanju Krznarića, dok je Marko Tomić rovit i njegov nastup je pod velikim znakom pitanja. Daćemo sve od sebe, nadamo se i velikoj podršci publike, a da li će to biti dovoljno da teren napustimo zadovoljni ostaje da se vidi.’’

Prvotimac domaćeg tima, vezista Lazar Arsić, istakao je da će Nišlije u ovaj duel ući bez respekta prema renomiranom rivalu, a potom izneo svoje viđenje na koji način se može stići do povoljnog ishoda:

’’Poštujemo sve što su oni učinili ove sezone, predstavljaju Srbiju u Evropi na sjajan način, ali mi u ovoj utakmici imamo svoje želje i ciljeve i trudićemo se da ih ispunimo. Moramo biti hrabri, oprezni i strpljivi, pre svega na sredini terena. Ne smemo im dozvoliti da nametnu svoj ritam, a što duže budemo bili ravnopravni šanse za uspeh će nam se povećavati.’’

Njegov saigrač, štoper Vladimir Simunović, istakao je u svom obraćanju da je cilj da ekipa pokaže niškoj publici da može da se nosi sa najjačim timovima:

’’Ulogu favorita prepuštamo njima, a na nama da pokažemo i sebi i niškoj publici da možemo da se nosimo sa najjačim timovima u zemlji. Najvažnije je da budemo disciplinovani, da se držimo dogovora iz svlačionice, a ne sumnjam da ćemo tokom meča imati svoje šanse da dođemo do rezultata koji bi nas obradovao.’’





Gosti u ovaj meč ulaze sa ciljem da još jednim trijumfom završe ciklus teških mečeva i u sjajnoj atmosferi dočekaju dvonedeljnu pauzu. O tome je na redovnoj konferenciji za medije održanoj pred ovaj susret govorio i šef stručnog štaba crveno-belih Vladan Milojević koji je istakao da očekuje pravi spektakl:

’’Nešto više o onome što vas sve zanima, o fizičkom stanju mojih igrača, znaćemo posle današnjeg treninga. Vratili smo se sa puta juče i prema prvim informacijama koje imam svi se osećaju dobro, nemamo nikakvih problema. Idemo u fudbalski grad, znamo šta Radnički znači za Niš. Jako poštujem sve timove koji imaju bogatu istoriju. Siguran sam da je Radnički više od kluba za navijače, znamo kakvu podršku Meraklije pružaju svojim fudbalerima. Radnički je pokazao da je ambiciozan klub, sa ambicioznim rukovodstvom, i zato sam siguran da nas očekuje teška utakmica. Oni imaju izuzetno respektabilnu ekipu i mislim da su glavni favoriti da izađu u Evropu na leto. Očekujemo da stadion bude ispunjen do poslednjeg mesta i da nam navijači u ovom trenutku, kada su nam najpotrebniji, pomognu da dođemo do pobede. Lepo je igrati u Nišu. Dok sam bio mlađi, u tom periodu je Radnički napravio svoj najveći uspeh u istoriji,iznedrili su mniogo dobrih igrača, dosta njih je kasnije i igralo u Zvezdi. Zato sam siguran da nas očekuje spektakl u Nišu.

Strateg crveno-belih je istakao da je meč sa Arsenalom što se njega tiče već ’’zaboravljen’’ , kao i da su igrači sada još iskusniji i da veruje da neće ponavljati neke greške iz prethodnog perioda:

’’Ja sam zaboravio utakmicu u Londonu. Razmišljam samo o meču sa Radničikim. Sada smo iskusniji nego što smo bili prošlog puta nakon mečeva sa Kelnom i Arsenalom, mislim da igrači ne bi trebalo da ponavljaju greške od tada. Mada, nismo mi pravili neke velike greške ni u tim utakmicama. To je tako, igrači moraju da budu svesni da nemamo mnogo vremena za odmor. Svako od njih mora da ima automotivaciju, da pokrene sebe pred svaki meč. Ne bih se vraćao na te faktore koji postoje, jer oni moraju sve da prevaziđu. Verujem da će sutra na terenu biti sve u redu.’’

Kurir.rs / Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir