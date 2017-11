SLAVEN BILIĆ: Očekivao sam otkaz, ponosan sam na svoj rad

Fudbalski klub Vest Hem otpustio je danas Bilića zbog loših rezultata, pošto se ekipa nalazi u zoni ispadanja u Premijer ligi.

"Razočaran sam, ali ne u klub. Očekivao sam to. Nema ljutnje. Mogu biti ponosan na moj rad ovde. Ovu ključnu sezonu nismo počeli dobro. Kao i u mnogim klubovima širom Evrope, trener je taj koji plaća cenu. To je logičan potez. Navijači su prema meni bili briljantni, od početka do kraja", rekao je Bilić.

Hrvatski trener je u junu 2015. godine preuzeo Vest Hem i u prvoj sezoni ga doveo do sedmog mesta u Premijer ligi. Prošle godine londonski klub zauzeo je 11. mesto, a ovu sezonu počeo je vrlo loše, pošto posle 11 kola ima samo dve pobede. Vest Hem zauzima 18. mesto na tabeli i sa devet bodova nalazi se u zoni ispadanja.

Vest Hem je naveo u saopštenju da je promena trenera bila potrebna, "kako bi klub krenuo pozitivno napred i u skladu sa ambicijama".

"Nažalost, igra i rezultati nisu bili na očekivanom nivou. U poslednjih nekoliko nedelja nismo videli dovoljno nagoveštaja potrebnog poboljšanja", navodi se u saopštenju.

Britanski mediji navode da će novi trener Vest Hema bit Dejvis Mojs. Mojs je prošle sezone dobio otkaz u Sanderlendu, nakon što je klub ispao iz Premijer lige.

Bilićevi pomoćnici Nikola Jurčević, Edin Terzić, Džulijan Diks i Miljenko Rak su takodje napustili klub. Vest Hem je naveo da će u narednim danima saopštiti ko će biti novi trener kluba. Bilić je četvrti trener koji je ove sezone otpušten iz nekog premijerligaškog kluba, posle Frenk De Bura (Kristal Palas), Krega Šekspira (Lester) i Ronalda Kumana (Everton).

