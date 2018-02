GROF BOŽOVIĆ POSETIO ZVEZDU I BRUTALNO ISPROZIVAO PARTIZAN: Oni su kao šibicar koji nudi da birate kuglice, a sve nameštene

On je iskoristio pauzu u prvenstvu Rusije da dođe i do Marakane gde su ga dočekali počasni predsednik Dragan Džajić, predsednik kluba Svetozar Mijailović i generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić.



- Zvezda je moja kuća, to je valjda svima jasno. Iskoristio sam konačno slobodne dane da svratim do kluba. Uživam u zvezdinim igrama ove jeseni i na ovaj način sam hteo da pružim podršku stručnom štabu i igračima jer ovo što uspevaju je zaista fenomenalno. Nadam se da tako misle i zvezdaši i da će podržati ekipu i u prvenstvu - rekao je Božović.

Popularni Grof koji je sa Zvezdom postavio niz rekorda je istakao da je to posebno važno.



- Vidim da je i ove sezone mnogo toga van terena protiv Zvezde. Čitam danas da se nudi da Zvezda bira svakog sudiju. To je isto kao kada šibicar na ulici normalnom prolazniku da da odabere šibicu ispod koje je kuglica... A sve nameštene - poručio je Božović posle srdačnog razgovora sa čelnicima kluba.

