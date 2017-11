FUDBALERKA PREŽIVELA HOROR U RUSIJI: Trener nas tukao, nazivao prositutkama i davao sumnjive injekcije, a nisam mogla da pobegnem

Veči deo karijere provela je u SAD, osim kratkog izleta u Rusiju, gde je nastupala za Energiju iz Voronježa.

"Nisam pomišljala na samoubistvo, ali osećala sam se bolesno", rekla je Danijele za "Sports Ilustrejtid" nerado se prisećajući epizode u Voronježu.

Zbog trenera Ivana Vasilijeviča Saenka je, prema njenim rečima, proživela horor.

"Jednom sam sedela na travi, a on je došao, povukao me za uvo, onda i opalio šamar. Kasnije mi je prevodilac objasnio da se trener zapravo brinuo za mene što sedim na hladnom, jer to može loše da utiče na polodnost. Međutim, meni nije delovalo da brine za mene", nastavila je Danijele.

Tortura je bila i fizička i psihička.

"Svašta nam je pričao, s tim da nisam znala ruski jezik, pa ga nisam najbolje razumela, a prevodilac je ublažavao njegove reči. Govorio nam je da nam je bolje da smo prostitutke".

Takođe, igračice Energije su morale da primaju sumnjive injekcije.

"Samo bi ušao u svlačionicu i obavestio nas da je vreme za injekciju. Nismo ih želele, ali nismo imale izbora".

Upitana zašto nije pobegla, Danijele je odgovorila:

"Nisam imala ni pasoš ni novac, nisam znala jezik, a američka ambasada je udaljena deset sati", zaključila je Danijele Fokshoven.

