POIGRAVANJE UGLEDOM NACIONALNOG TIMA: Prave cirkus od reprezentacije!

Mladen Krstajić, v. d. selektora Srbije, dozvolio je četvorici igrača da napuste reprezentaciju zbog povreda i umesto njih odmah pozvao kvartet iz domaćih klubova, koji će se ekipi pridružiti u Južnoj Koreji.



Zbog povreda su obaveza oslobođeni i vraćeni svojim klubovima štoper Duško Tošić (Bešiktaš), levi bek Aleksandar Kolarov (Roma), vezni Dušan Tadić (Sautempton) i krilo Filip Kostić (Hamburger), a njihove zamene u Busanu biće štoper Miloš Simonović iz Napretka, levi bek Voždovca Aleksandar Filipović, desni bek niškog Radničkog Nikola Aksentijević i ofanzivni vezni Spartaka Đorđe Ivanović.



Ako je azijska turneja služila za popunu kase FSS, onda je ova misija imala smisao. Sve drugo je čist autogol. Reprezentacija se nekoliko meseci pred izlazak na SP u Rusiji pretvara u cirkus, umesto da se uigrava za najvažnije takmičenje. Na stranu to što problem sa upražnjenim mestom selektora nije ni blizu rešenja, ali kako se posle samo 90 minuta prijateljske utakmice u Kini brojčano stanje reprezentacije smanjuje čak za četvoricu igrača? Ako je Kolarov osećao problem zašto je vođen na tako daleki put? Kakva se korist očekuje od kvarteta iz Srbije ako će tek večeras, i to u najboljem slučaju, stići u Južnu Koreju, posle najmanje 24 sati putovanja uz nekoliko avionskih presedanja do grada Busana (stadion Ulsan Munsu, 10.00) gde se igra prijateljski meč u utorak (12.00)?

Šta se očekuje od fudbalera koji menjaju deset vremenskih zona i zašto se na takav način neko poigrava ugledom nacionalnog tima ako se zna da neuspesi donose pad na FIFA rang-listi i ugrožavanje pozicije pred neka nova takmičenja?

Luka Jović

POBEDIĆEMO I JERMENIJU



Mlada reprezentacija Srbije slavila je u Beču protiv Austrije rezultatom 3:1 i tako zacementirala prvo mesto u grupi za plasman na EP. Naredni meč „orlići“ igraju u Jermeniji u utorak.

- Znali smo da Austrijanci igraju na tuču i fudbal koji nama ne odgovara, ali smo znali svakog trenutka šta hoćemo. U Jerevanu idemo po bodove, mi i bez Žileta, Radonje i Gruje imamo kvalitet - rekao je strelac Luka Jović.

Iskusni defanzivac

PEJČINOVIĆ: I JA BIH NA SP



Nemanja Pejčinović, defanzivac moskovske Lokomotive, inače lidera fudbalskog prvenstva Rusije, nada se da će igrati za Srbiju na Mundijalu.

- Sa zadovoljstvom bih igrao za reprezentaciju Srbije na SP u Rusiji! Ali za to je potrebno mnogo rada. Slavoljub Muslin više nije selektor i postaviće uskoro novog stručnjaka. I nije li to odlična prilika da dokažem da zaslužujem poziv - izjavio je srpski fudbaler za TASS.

