URADIO VELIKI POSAO SA REPREZENTACIJOM Del Pjero: Voleo bih da se Konte vrati u Italiju

"Bio je odličan u Juventusu i uradio je veliki posao sa italijanskom reprezentacijom. Izvanredan je trener i voleo bih da ga ponovo vidim u Italiji.

On je u stanju da unapredi igru svakog tima. Videli ste to u Čelsiju prethodne sezone i pre toga u Juventusu." izjavio je nekadašnji as aktuelnog italijanskog šampiona, a prenosi Sport360.



Konte i Del Pijero su bili saigrači u Juventusu od 1993. do 2004, kao i u reprezentaciji Italije.



U crno-belom dresu zajedno su osvojili pet titula prvaka Italije i Ligu šampiona 1996. godine.

Tanjug, Foto: AP

Kurir

Autor: Kurir