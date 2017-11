(FOTO) ZLATAN POKORIO PLANETU: Ibrahimović na svoj način prokomentarisao plasman Švedske na Mundijal i potop Italije!

Revanš utakmicu koja je odigrana na "San Siru" u Milanu pomno je pratio i Zlatan Ibrahimović koji se pre godinu dana povukao iz nacionalnog tima.

Mnogi bi voleli da vide Zlatana u timu na Mundijalu u Rusiji, ali za sada nema najava da će se to desiti. Da je Ibrahimoviću stalo do reprezentacije govori i poruka koju je ostavio posle plasmana Šveđana, i to u svom stilu.

- Mi smo Zvedska - napisao je Zlatan Ibrahimović.

We are Zweden pic.twitter.com/rDXzRImev4 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 13, 2017

Ibrahimović je nasmejao mnoge ovom porukom, a svakako stavio so na ranu Italijana.

