BESPLATNO NA RAD: Evo koji uslov Delije treba da ispune

Posle kraće reprezentativne pauze tokom koje su fudbaleri Crvene zvezde uspeli da predahnu. Prvi protivnik nakon utakmice u Čačku u okviru Kupa Srbije biće ekipa Rada, a nakon toga sledi gostovanje u Belorusiji, u jednoj od odlučujućih utakmica kada je konačan plasman na tabeli u grupi „H“ Lige Evrope u pitanju.

Kako bi ekipa Crvene zvezde bila ispraćena u Belorusiju na pravi način, odlučeno je da ulaz na utakmicu protiv Rada bude besplatan. Uz jedan uslov — svi navijači koji žele da uđu na stadion na ulazu moraju pokazati Zvezdin šal. Biće to izvanredna prilika da se treneru Vladanu Milojeviću i njegovim fudbalerima poželi sreća u veoma važnoj utakmici koja sledi.

Odlučeno je i da do kraja polusezone cene karata za utakmice u Superligi budu umanjene. Navijači koji budu želeli da prisustvuju Zvezdinim utakmicama u prvenstvu, do kraja kalendarske godine to će moći da učine tako što će karte kupovati po sledećim cenama: sever: 100 dinara, istok: 200 dinara, zapad: 200 dinara.



Kurir sport

Foto: crvenazvezdafk.com

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT UŽIVO: Evo ko je uspešniji od Italijana po broju učešća na Mundijalima

Kurir

Autor: Kurir